Tutsak Zıt Anlamlısı Nedir? Tutsak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Zıt anlamlı kelimeler yaşamın pek çok noktasında karşımıza çıkmaktadır. Eğitim - öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilmesi sonrasında okullarda yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda, lise, üniversite sınavlarında soru olarak sıklıkla karşılaşılmaktadır. Gündelik yaşamda kullandığımız yazma ve konuşma dillerinde ise birbirinin tam tersi durumları ifade etmek amacıyla zıt anlamlı kelimeleri etkin olarak kullanmaktayız. Gazetede, dergilerde, haberlerde, makalelerde ve daha pek çok dijital ya da basılı kaynakta Tutsak sözcüğüne denk gelenler Tutsak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak amacıyla Tutsak Zıt Anlamlısı Nedir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla Tutsak Zıt Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve örnekli açıklamalardan detaylar şöyle...

TUTSAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Tutsak kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan zıt anlamlı (karşıt anlamlı) sözcükleri;

Özgür

Hür

olarak yer almaktadır.

Türkçe'de anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda Tutsak kelimesinin yerine yukarıda yer alan cümlelerin koyulması halinde cümlenin anlamı tam tersi olarak değişecektir.

TUTSAK NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte tutsak kelimesinin isim, sıfat ve mecaz (isim) türlerindeki anlamları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

İSİM

Anlam 1: Tutsak kelimesi askerlik alanında kullanıldığında harp ortamında yakalanan, ele geçirilen düşman askeri olarak açıklanmaktadır. Esir kelimesiyle de eş anlamlıdır.

Anlam 2: Mecaz anlamda kullanılması durumundaysa herhangi bir kimseye, duruma oldukça tutkun, bağlı olunması ve söz konusu şeyin etkilerinden sıyrılamayan kişileri ifade etmektedir.

Bunun daha rahat anlaşılabilmesi açısından Attila İlhan'ın eserinde yer alan

"Her insan kendi kuruluşuna uygun bir romantizmin tutsağı."

ifadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.

SIFAT

Anlam 3: Hareket etmesine, uzaklaşmasına, serbestlik durumuna mani olunan, engllenen anlamını da taşımaktadır.

Bu anlama Emine Işınsu'nun eserinde bulunan

"Hayatı anlamazsan tutsak olduğunu bile bilemezsin, hakkını arayamazsın."

sözü örnek olarak verilebilmektedir.