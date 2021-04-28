Ülke Eş Anlamlısı Nedir? Ülkenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Ülke kelimesi, hem somut hem de soyut anlamı olan bir mefhumu karşılamaktadır. Türk toplumu açısından çok mühim ve kutsal bir yere sahiptir. Bu bakımdan, kökeni ve anlamdaşı yönünden pek çok kişi bu kelimeyi araştırıyor. Ülke eş anlamlısı nedir sorusuna cevap aranıyor. İşte ülkenin eş anlamlısı olan sözcük ve bu kelime hakkında merak edilenler.

ÜLKE ANLAMI NEDİR?

Ülke kelimesinin tanımı TDK tarafından "Bir devletin hâkimiyeti altında bulunan toprakların bütünü" şeklinde yapılmıştır. Bir diğer tanımı da "Memleket, diyar, el" şeklinde karşımıza çıkar. Örneğin, Türk eli, Rum eli, Kazak eli, Alman diyarı, Rus memleketi.

ÜLKE KELİMESİNİN KÖKENİ

Bu kelimenin kökü Moğolca'ya dayanmaktadır. Moğolca üli- "pay ettirmek" sözünden türemiş olan ülige/ölige kelimesinin Türkçe'ye geçmiş halidir. Eski Türkçe'de de ülüg "pay, hisse" ve ülüş "hisse, ülke" kelimesi bulunmaktadır ancak ül- köküne rastlanmaz. Bu nedenle Moğolca'dan geldiği tahmin edilir.

ÜLKE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Ülke eş anlamlısı olarak vatan, yurt, memleket, diyar, el/il kelimeleri kullanılmaktadır. Bu kelimeler birbiri yerine kullanıldığında aynı anlamı verir. Ancak ülke, söz konusu toprak parçasının somut anlamını daha net ifade etmektedir. Ülkenin eş anlamlısı olan sözcükler, kelimenin somut anlamından ziyade manevi ve soyut kısmını belirtir.

ÜLKENİN CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIMINA ÖRNEKLER

Zeynep'in ülkesindeyim ve nedense buralara yalnız onun hâkimiyetini yakıştırabiliyorum (Refik H. Karay)

Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpâre bir ülke olmuştur (Yahyâ Kemal)

Şâir maddî engellerden en çok kurtulmuş, ruh ülkesine en çok ilerlemiştir (Ahmet Hâşim)

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü / Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü (Yahyâ Kemal)

Uzlet bana bir sihirli ülke gibi ne vakit açılacak? (Yâkup K. Karaosmanoğlu)