Yas Eş Anlamlısı Nedir? Yas Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yas kelimesinin eş anlamlısı gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Sevilen bir kişinin ölümü veya yurdun, ulusun başından geçen felaketler karşılığında duyulan derin acı anlamında kullanılan bu kelimeyle aynı anlamı taşıyan ancak farklı yazılan sözcük merak edilmektedir. Yas Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu bu anlamda yanıt aramaya başladı. İşte Yas Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları aslında ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez karşımıza çıkan bir konudur. Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı kelimeler aynı zamanda günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir.

YAS EŞ ANLAMLISI

Yas kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Matem"dir.

Matem

YAS NE DEMEKTİR?

Yas kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre "Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı ise Matemdir. Matem kelimesi, arapça kökenlidir ve "cenaze töreni, cenazede ağıt yakan kadınlar topluluğu" sözcüğünden alıntıdır.