Borç Zıt Anlamlısı Nedir? Borcun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türk dili eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler yönünden son derece zengindir. Arapça ve Farsça'dan alıntı kelimelerin dilimize yerleşmesi ve Türkçe kelimelerle dönüşümlü olarak kullanılması dolayısıyla eş anlamlı kelimelere sıkça rastlanır. Zıt anlamlı kelimeler de Türkçe'nin işlevselliğinin bir ürünü olarak hayli fazladır. Borç kelimesi de bu başlık altında ele alınır. Borç zıt anlamlısı nedir sorusu, internette en çok araştırılan kelimeler arasında yer buluyor. Kökeni ve anlamı yönünden de araştırılan borcun zıt anlamlısı olan sözcük haberimizde…

BORÇ KELİMESİNİN KÖKENİ

Dilimize Soğdça'dan geçtiği bilinen borç kelimesi, bu dilde "pwrç" şeklinde yer alır ve "Ödünç alınan veya verilen şey, para" anlamına gelir.

BORÇ EŞ ANLAMLISI VAR MI?

Bir kişinin ihtiyaç halinde bir başkasından geri ödemek üzere aldığı paraya borç denir. Borç yalnızca parayla değil ürünle ve eşya ile de sağlanabilir. Hatta yapılan iyilikler için de borçlu olma durumu söz konusudur. "Can borcu" tabiri de bu bağlamda kullanılır. Borç kelimesinin eş anlamlısı olarak verecek kelimesi karşımıza çıkar. Borç eş anlamlısı ile dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.

BORÇ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Borcun zıt anlamlısı olan sözcük alacaktır. Borç bir kişinin ödünç aldığı ve geri ödeyeceği parayı kast eder. Yani borçta giden para söz konusudur. Alacakta ise gelecek bir paradan bahsedilir. Yani borçlanan kişi için verecek, borçlu olunan kişi için alacak durumu söz konusudur. Bu nedenle borçlu olunan kişiye "alacaklı" da denmektedir.

BORÇLA İLGİLİ ATASÖZLERİ

Borçlunun döşeği ateşten olur. (Borçlu, borcunu ödeyinceye kadar yatağında döner durur; rahat uyuyamaz.)

Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır.

Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir.

Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek.

Borç yiğidin kamçısıdır.

Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir.

Borca haylık bir aylık. (Borç altına girilerek yaşanan keyifli günler çok sürmez sıkıntıya dönüşür.)