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Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:49

Nedir?

Davet Eş Anlamlısı Nedir? Davetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kökeni Arapça bir kelime olan davet, birinin bir şeye uymasını istemek yani çağırmak anlamını taşır. Dil bilgisi kurallarına göre yazılış ve okunuşlar farklı fakat anlamları bakımından farklı olan birçok kelime vardır. Bunlardan en sık karşılaşılan sözcük ise davettir. Günlük hayatımızda sık sık bir yerlerde çağırılırız veya çağırırız. Özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler '' nedir? olan sözcük ne?'' sorularına yanıt arar. Davet kelimesinin bir eş anlamlısı bulunurken bu da çağrıdır.

Davet eş anlamlısı ile günlük hayatımızda oldukça fazla merak edilir. Yaşantımız boyunca okuyacağımız kitaplardan konuşacağımız konulara tutun her yerde eş anlamlı kelimeler kullanırız. Bunu farkında olmadan ya da bilerek yaparken dahi kullandığımız kelimenin eş anlamını merak ederiz. Sözcüklerin aynı anlamı karşılayan ve her bakımdan aynı özellikleri taşıyan anlamdaşları yani eş anlamlıları bulunmaktadır. Buna göre, Davet eş anlamlısı nedir? Davet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar!

DAVET EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Davet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Davet kelimesi Arapça kökenlidir. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Davet eş anlamlısı olarak çağrı kelimesi de kullanılabilir. Bunlar cümle içinde davet anlamını da taşır.

DAVET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarıdır. Dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan bu kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır.

DAVET NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Davet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Davet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre, davet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çağrı, çağırma

- Yemekli toplantı

DAVET KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Davet günü bir de baktım seninki elini kolunu sallaya sallaya yapayalnız teşrif buyurdular.

DAVET KELİMESİYLE KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- davete icabet etmek

- davet etmek

- davet olunmak

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Davet Eş Anlamlısı Nedir? Davetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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