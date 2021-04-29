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Giriş Tarihi: 30.4.2021 03:13

Eş Anlamlısı Nedir? Dilek Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilek Eş Anlamlısı Nedir? Dilek Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta, araştırma yaparken ve birçok alanda sık olarak kullanılan kelimeler arasında "" kelimesi yer alıyor. Bu sebeple de, dilek eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. tanımlarına ve yer alan kelimelere göre, dilek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, dilek kelimesi ile aynı anlama gelen 'deki sözcük ve tanımları yer alıyor.

Dilek sözcüğü, günlük konuşma dilinde çokça kullanılan bir kelime. Dilek sorarken, herhangi bir fikir belirtirken, bir meseleye cevap ararken hep "dilek" kelimesini kullanıyoruz. Konuşma dilinin yanında yazı dilinde de "dilek" sözcüğü sıkça kullanılıyor. Bu nedenle de kimi zaman dilek sözcüğüne eş anlamlı arayarak, "Dilek Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt arıyoruz. İşte, dilek eş anlamlısı olan sözcük...

DİLEK EŞ ANLAMLISI

Dilek sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler arzu, istek, rica ve temenni sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

DİLEK NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Dilek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre dilek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat

DİLEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Denizciler, koro hâlinde iyi dileklerini tekrarladılar.

DİLEK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

dilek kipi

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Dilek Eş Anlamlısı Nedir? Dilek Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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