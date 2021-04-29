Esir Eş Anlamlısı Nedir? Esirin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Tutsak anlamını taşıyan esir eş anlamlısı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır. Buna göre esir eş anlamlısı nedir? Esir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne?

ESİR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türkçede birden fazla sözcük eş anlamlı olarak karşımıza çıkarken esir eş anlamlısı ile merak edilir. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir; çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır. Esir kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Esir eş anlamlısı olarak tutsak, köle, kul kelimeleri kullanılabilir. Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan bu kelimeler birbirleri yerine kullanabilir.

ESİR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Esir kelimesinin birden fazla eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Esir eş anlamlısı kelimeleri köle, tutsak, kul kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanılan esir kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için köle, tutsak, kul gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.