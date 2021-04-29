Neşe Zıt Anlamlısı Nedir? Neşenin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türk dilinde bulunan çok sayıdaki kelimenin eş anlamlısı (anlamdaşı) olduğu gibi aynı şekilde zıt anlamlıları (karşıtları) da bulunmaktadır. Bu sözcükler eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilmek ve okullarda yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile liselere giriş sınavı ve yükseköğretime geçiş sınavlarında da soru olarak karşılarına çıkabilmektedir. Günlük yaşantımızda insanlarla aramızdaki iletişimi sağlamakta kullndığımız konuşma ve yazma dillerinde ise karşıt anlamlı ifadelerde zıt anlamlı bu kelimeleri yoğun olarak kullanmaktayız. Diğer yandan çözdüğü bulmacada ya da okuduğu herhangi bir dergi, makale, gazete, haber gibi dijital veya basılı kaynaklarda Neşe kelimesine denk gelenler Neşenin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak adına Neşe Zıt Anlamlısı Nedir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük verileriyle birlikte Neşe Zıt Anlamlısı Nedir? sorusuna verilebilecek yanıtlar ve örnekli açıklamaları şöyle;

NEŞE ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Arapça dilinden Türkçe'ye geçen Neşe kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan zıt anlamlı (karşıt) sözcükleri;

Keder

Elem

Üzüntü

Yas

olarak yer almaktadır.

Türkçe'de içerisinde neşe kelimesi bulunan kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda neşenin yerine yukarıdaki kelimelerin koyulması durumunda, cümlenin anlamı tamamen karşıtı olarak değişecektir.

NEŞE NEDİR, NE DEMEK?

Arapça kökenli Neşe kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında bulunan anlamları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

Anlam 1: Sevinç ve mutluluk hislerini yaşamanın göstergesi, dışa vurumu olarak açıklanmaktadır.

Kelimenin bu anlamına Falih Rıfkı Atay'ın eserinde bulunan;

"Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi."

ifadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.

Anlam 2: Az derecede yaşanılan sarhoşluk durumu, çakırkeyiflik hali

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Türk Dil Kurumu (TDK) atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan neşe kelimesiyle ilgili deyimler ve açıklamaları şöyle;

Deyim 1: Neşesi Kaçmak

Anlamı: İçinde bulunduğu mutluluğu kaybetmek, keder sahibi olmak olarak açıklanmaktadır.

Deyim 2:

Anlamı:

Neşesini BulmakSevinçli hale gelmek, mutluluk yaşamak olarak ifade edilmektedir.