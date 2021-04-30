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Giriş Tarihi: 30.4.2021 16:19

Nedir? Basitin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Basit Eş Anlamlısı Nedir? Basitin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alan merak ediliyor. Basit kelimesine alternatif olarak kullanılan eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde ya da tek başına anlam kaybı olmadan kullanılabilirler. Kelime anlamı olarak; karışık bir yönü bulunmayan, anlaşılması ya da yapılması kolay olan, karmaşık olmayan, süssüz ya da yalın gibi ifadeleri içeren ? Basitin eş anlamlısı olan sözcük…

Türkçede hiçbir yapım eki almamış ya da başka bir sözcükle birleşmemiş sözcük olarak bilinen diğer bir deyişle yalın haldeki basit sözcük olarak bilinen basit eş anlamlısı sorgulanıyor. Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilirler. Günlük kullanım dilinde alternatif sözcükler seçmek isteyenler eş anlamlı kelimeleri tercih ediyorlar. Buna göre; basit eş anlamlısı nedir? Basitin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

BASİT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Basit eş anlamlısı; "kolay" sözcüğüdür. Ancak basit kelimesinin farklı eş anlamları bulunan sözcükler de yer almaktadır. Bunlar; sıradan, yalın, gösterişsiz ya da süssüz gibi kelimeler olmaktadır.

Basit eş anlamlısı olarak kullanılan kolay sözcüğü tek başına bir anlam ifade ettiği gibi cümle içerisinde de anlam kaybı olmadan kullanılmaktadır.

BASİT NE DEMEK?

Kısaca; süssüz ya da yalın kelimeleri olarak ifade edilirken; karışık bir yönü olmayan, anlaşılması ya da yapılması kolay ve karmaşık olmayan şeyleri ifade etmektedir.

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Basit Eş Anlamlısı Nedir? Basitin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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