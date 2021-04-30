Cringe ne demek, ne için kullanılır? Sosyal medya dilinde cringe kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

İngilizce bir kelime olan cringe, bir süredir sosyal medyanın sıklıkla paylaşılıyor. Videolarda, fotoğraf paylaşımlarında, bu gönderilere yapılan yorumlarda ve daha nice alanda rastladığımız cringe kelimesi ne anlama geliyor. Cringe kelimesi Türkçe tam olarak çevrilemese de Türkçede "başkasının adına utanmak" anlamında kullanıyor.

CRINGE NE DEMEK?

Özellikle Z kuşağının sıkça kullandığı kelimelerden bir tanesi olan cringe nedir? Cringe kelimesi, sosyal medya dilinde başkasının adına utanmak anlamında kullanılıyor. Olay odaklı ağır bir eleştiri şeklinde söylenebilecek bu kelime, sosyal medya platformlarında çok sık kullanılıyor. Başkasının adına utanmak tanımının yanı sıra cringe kelimesi için "utanma hissiyle dolup taşmak" tanımı da mevcut. Kısaca açıklamak gerekirse; eğer bir videoyu izlediğiniz, bir şarkıyı dinlediğinizde ya da bir yazıyı okuduğunuzda vs. bu paylaşımı yapan kişi adına utan duyuyorsanız bu hissiyet cringe olarak adlandırılıyor.

Cringe'in Türkçe karşılığı ise yaltaklanma olarak biliniyor. Yaltaklanma kelimesi ise bir kişiye ya da gruba hoş görünmek amacıyla uygunsuz ve onur dışı tavırlar sergileme olarak açıklanabilir.