GG Ne Demer? Oyunlarda GG Neden Kullanılır, Türkçe Anlamı Nedir?

Ülkemizde ya da dünyada en ünlü olan şeylerden birisi bilgisayar oyunlarıdır Bilgisayar oyunlarının milyonlarca oyuncuya sahip olduğu ise bir gerçektir. Gamer adı verilen oyuncular hem çocuk hem genç hem de yetişkin bireylerden oluşmaktadır. Bilgisayar oyunu oynamaya başlayan kişiler bu oyunlara adeta bağımlı olurlar. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle evde kalan insanlar bilgisayar oyunlarıyla ilgilenmeye başladıkları için Gamer sayısı da artmıştır. Bilgisayar oyunu oynayan kişiler arasında çok kullanılan GG terimi de bu yeni oyuncular tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Peki GG nedir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

GG Ne Demek?

Bilgisayar oyunu oynamayan insan sayısı günler geçtikçe azalmaktadır. Gençlerin neredeyse hepsi bir kez de olsa bilgisayar oyunu oynamışlardır. Bilgisayar oyunları çok eğlencelidir. Aynı zamanda hırs yaptırdığı için oynayan kişilere bağımlılık yaptırmaktadır. Bilgisayar oyunu oynayan kişilerin sık sık duyduğu bir terim vardır. Bu terim de GG diye yazılan bir terimdir. Genellikle oyunların chat kısmında bu terim görülmektedir. Anlamını bilmeyen kişiler tarafından da araştırılmaktadır. Bilgisayar oyunlarıyla ilgili araştırılan şeylerden birisi de GG terimidir. GG terimi aslında bir kısaltımdır. İngilizcede Good Game kelimelerinin kısaltılmış hali GG şeklinde kullanılmaktadır. GG kelimesi bilgisayar oyunu oynayan kişilerin karşılaştığı kelimedir. Good Game, İyi oyun anlamına gelir. GG kelimesinin anlamı da iyi oyun, güzel oyun demektir. Oyunun chat kısmına yazılan GG, o oyunun beğenildiği ve oynayan kişinin oyundan zevk aldığı anlamına gelir.

Oyunlarda GG Neden Kullanılır?

Bilgisayar oyunu oynayan kişiler genellikle aralarında konuşurlar. Toplu oynanan oyunların bir chat kısmı vardır. Bu kısımda ise oyuncular birbirlerine mesajlar atarlar. O kısımda sık sık GG terimine rastlanır. Bu terimin elbette bir anlamı vardır. GG terimi Good Game kelimesinin kısaltımıdır. İngilizceden dilimize geçmiş bir oyun terimidir. Bilgisayar oyunu oynayan kişiler tarafından sıkça kullanılan bir terimdir. Genellikle oyun oynamaya yeni başlayanlar tarafından araştırılan bir terimdir. Çünkü yeni oyuncular GG terimini ilk kez duymalarından kaynaklı anlamını merak ederler. Oyunlar hakkında yapılan araştırmalar arasında en çok araştırılanlardan birisi kesinlikle GG kelimesinin ne anlama geldiğidir. GG, İyi oyun, güzel oyun demektir. Oyunlarda kullanılmasının sebebi de oyun hakkındaki görüşlerin paylaşılmak istenmesindedir.

Good Game Türkçesi

Bilgisayar oyuncularının yani Gamer kişilerin sık sık kullandığı terimlerden birisi Good Game dir. Aslında daha çok GG şeklinde kullanılır. Bilgisayar oyunu oynamaya yeni başlamış kişiler tarafından çok araştırılan bir terimdir. GG kelimesinin açılımı Good Game dir. Good, iyi demektir. Game de oyun anlamına gelir. Good Game ise iyi oyun, güzel oyun manasına gelir. Oyun beğenilmişse ve oyunu oynayan kişi oyundan zevk alıyorsa GG terimini kullanır. Gamer kişilerin oyunların chat kısmında kullandığı GG kelimesinin bir de tam tersi olan BG vardır. Bu da Bad Game anlamındadır. Oyunu beğenmeyen kişiler BG yazarlar. Bad, kötü anlamına gelir. Game de oyun demektir. Oyun güzel değilse sık sık BG terimine rastlanır.

Game Ne Demek?

Gamer kelimesini duymayan insan kalmamıştır. Sık sık duyulan kelimelerden birisidir. Bilgisayar oyunları da sık sık duyulmaktadır. Bilgisayar oyunlarıyla çok yakından ilgilenen kişilere Gamer denmektedir. Gamer, oyuncu anlamına gelir. Gamer kişi sayısı dünya üzerinde çok fazladır. Gamer, oyuncu manasındadır. Çünkü Game kelimesinin manası da oyundur. Bilgisayar oyunlarıyla ilgili pek çok terim Game kelimesini içerisinde barındırır. Game kelimesi aslında İngilizce bir kelimedir. Ülkemize de direkt olarak bu şekilde girmiştir. İnsanlar oyun ya da oyuncu deseler de genelde game, gamer kelimeleri kullanılmaktadır.

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