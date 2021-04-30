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Giriş Tarihi: 30.4.2021 17:00 Son Güncelleme: 30.4.2021 17:00

Narsist ne demek? nedir?

Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu nedir?

Beğenilme gereksinimi, üstünlük duygusu, hayranlık beklentisi ve empati yapamama gibi psikolojik sorunlar ile birlikte kendini gösteren bir problem olan , abartılı şekilde kendine hayran olma durumu olarak da adlandırılır. Bu belirtileri gösteren kişiler narsist olarak adlandırılır. Bu kişiler kendilerini hem fiziksel hem de ruhsal açıdan oldukça beğenirler. Yazımızda narsist ne demek ve narsist kişilik bozukluğu nedir sorularını ayrıntılı bir şekilde yanıtladık.

Narsist kelimesi günümüze, Yunan mitolojisinden gelmektedir. Yunan mitolojisinde bu kelimenin kökeni, Kahraman Narkissos'a dayanmaktadır. Günümüz popüler kültüründe narsist kelimesi kendini beğenmiş insanları için kullanılsa da psikolojik açıdan kelimenin anlamı daha derin ve kapsamlıdır. Narsist kişilik bozukluğu ben merkezci ve kibirli bir düşünce yapısını ifade ederken bu tip kişilere de narsist denmektedir.

NARSİST NE DEMEK?

Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler narsist olarak adlandırılır. Başkalarının düşünce veya isteklerine gereken ilgiyi göstermeyen bu kişiler, planlarına ve hedeflerine ulaşamadıklarında ya da bekledikleri ilgiyi etraflarından göremedikleri narsist davranışlar sergilerler. Başkalarının hakkına saygı göstermeden ve gerçeklerle bağdaşmasa bile daima kendilerini haklı göstererek ve o hedefi, gerekli emeği vermeden bile hak etmiş sayarak en önde, en gözde ve tek olmak isterler.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

'Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, hayranlık beklentisi ve empati yapamama, narsisistik kişilik bozukluğunun temel özelliklerindendir. Narsisistler, genellikle insanların takdirini, onayını, sevgisini, beğenisini ve hayranlığını kazanmanın peşinde koşarlar, yürekten ve derinden sevemezler ya da üzüntü duyamazlar. Dışarıdan soğuk, mesafeli, kibirli, kendini beğenmiş ve çekici görünen narsist kişinin bu görüntüsünün altında, aslında incinmeye karşı aşırı derecede duyarlı, kırılgan, kendine güveninde ve kendine verdiği değerde eksiklikler bulunan bir yapı vardır.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri şu şekildedir:

  • Aşırı derecede kendini beğenmişlik
  • Üstün ihtişamları destekleyen fantezi dünyası
  • Sürekli övgü ve hayranlık isteği
  • Mutlak haklı olma anlayışı
  • Suçluluk duymama
  • Başkalarının duygularını sömürmekten haz alma
  • Sürekli olarak birilerini aşağılamak, küçümsemek ve bu davranışlardan haz almak

NARSİST İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilerin karakter özelliklerinde çoğunlukla benzerlikler görülür. Bu kişilerin karakter özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Çok kolay sinirlenirler. Genel olarak sinirlendikleri konu ile ilgili bir suçlu yaratmak için sebepsiz yere başkalarını suçlarlar.
  • Yeni fikirlere daima kapalıdırlar. Sürekli haklı olduklarını düşünürler, fikirlerinin değişmesi neredeyse imkansıza yakındır.
  • Eleştiriye gelemezler. En yakın çevrelerinin dahi eleştirisine kapalıdırlar.
  • Kurallara uymaktan hoşlanmazlar. Kendilerine karşı bir kişinin üstünlük tavrı sergilerini fark etmeleri sorun yaratmaları için yeterlidir.
  • Daima bulundukları ortamın ilgi odağı olmak isterler. Kalabalık ortamlarda kendi istedikleri konulardan bahsedilsin isterler.
  • Karşılarındaki insanı sevmeyi pek sevmezler. Kendilerine katlanabilen insanlar ile genelde monolog tarzında iletişim kurmaktan hoşlanırlar.

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