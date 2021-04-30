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Giriş Tarihi: 30.4.2021 16:29

Nedir? Savaşın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Savaş Zıt Anlamlısı Nedir? Savaşın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Hem anlam olarak hem yazılış ve okunuş olarak birbirlerinden farklı olan kelimeler zıt anlamlı olarak kabul edilirler. Kelime anlamı olarak iki karşıt grubun birbiri ile çakışması ya da ayrı fikirlere sahip olmasından kaynaklı oluşacak eylemler olarak adlandırılan savaş eş zıt anlamlısı merak ediliyor. Dilimizde günlük kullanımda sıkça tercih edilen bu kelimenin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı ise; devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri mücadele olarak ifade edilir. Buna göre; nedir? Savaş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük…

Türkçe'de pek çok kelimenin hem eş hem de zıt anlamlısı bulunur. Bunlar arasında savaş zıt anlamlısı da oldukça tercih edilen kelimeler arasında yer alır. Zıt anlam birbirlerinin tamamen karşıtı olan şeyleri ifade ederken hem yazılış hem okunuş hem de anlam olarak birbirlerinden farklıdırlar yani karşıttırlar. Öte yandan hem cümle içerisinde hem de tek başına anlam kaybı olmadan kullanılabilirler. Savaş zıt anlamlısı nedir? Savaşın zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

SAVAŞ ZIT ANLAMLISI

Savaş zıt anlamlısı; barış kelimesidir. Savaş kelimesinin tam tersi anlamı ifade ederken aynı zamanda hem yazılışları hem okunuşları hem de anlamları farklıdır. Barış kelimesi Türk Dil Kurumu'nca sulh, karşılıklı anlayış, uyum ve hoşgörüyü ifade etmektedir.

Savaş kelimesinin zıt anlamlısı "barış" olarak kabul edilirken barış kelimesinin zıt anlamlısı da "savaş" olarak kabul edilmektedir.

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Savaş Zıt Anlamlısı Nedir? Savaşın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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