8 15 17 üçgeni açıları ve ağırlık merkezi nedir? 8 15 17 özel üçgeni özellikleri ve iç açıları

8 15 17 üçgeni Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özel üçgenin kenarlar 8 15 ve 17 sayıları ile orantılı olarak artıp azalmaktadır. Bu üçgenin kenar uzunlukları 8 cm 15 cm 17 cm olabileceği gibi 16 metre 30 metre ve 34 metre de olabilmektedir. Ağırlık merkezi her üçgende olduğu gibi bu üçgenimizde de karşımıza kenarortayların kesişim noktası olarak çıkar. 8 15 17 üçgeninin iç açıları toplamı diğer üçgenlerde olduğu gibi 180 derece, dış açıları toplamı ise 360 derecedir
8 15 17 ÜÇGENİNİN YÜKSEKLİĞİ
8 15 17 üçgeninde yüksekliğini bilebilmemiz için önce üçgende yükseklik kavramını iyi bilmemiz gerekmektedir. Üçgende yükseklik, üçgenin bir kenarına ya da uzantısına karşısındaki köşeden inilen dik doğru parçasına denmektedir. Üçgenin yüksekliği h olarak bilinmektedir. Dik üçgende ise üçgenin konumuna göre dik kenarların her biri bize o dik üçgenin yüksekliğini vermektedir. 8 15 17 üçgeninde ise hem 8 hem de 15 bize üçgenin yüksekliğini vermektedir. Alan bağlantısına göre 8.15 = 17.x olduğundan taban 17 olduğu zaman yüksekliği ise 120/17 olarak karşımıza çıkar.
8 15 17 ÜÇGENİNİN ÖZELLİKLERİ
Üçgenlerde ve dik üçgenlerde bazı özel durumlar bulunmaktadır. Bu özel dik üçgenlerden bir tanesi de 8 15 17 üçgenidir. Dik üçgenlerde dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı bize hipotenüsün karesini vermektedir. Bu özel durum ise tüm kenarların tam sayı olmasıdır. Bu üçgenin kenar uzunlukları 8 15 17 sayıları ile orantılı olarak artıp azalmaktadır. Bu üçgende uzunluk birimleri de değişebilir. Örneğin bir üçgende 8 cm 15 cm 17 cm olabilirken başka bir üçgende ise 16 metre 30 metre 34 metre olabilir. Bu üçgenler 8-15-17/ 16-30-34/ 24-45-51/ 32-60-68 şeklinde de olabilmektedir.
8 15 17 ÜÇGENİNİN İÇ AÇILARI
Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olan 8 15 17 üçgeninde diğer her üçgende olduğu gibi iç açıları toplamı 180 derecedir. 8 15 17 üçgeninde yine her üçgende olduğu gibi dış açıları toplamı 360 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. 8 15 17 üçgeninin iç açıları şu şekildedir:
8 15 17 ÜÇGENİ AÇILARI
Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olan 8 15 17 üçgeni de diğer her üçgende olduğu gibi iç açılarının toplamı 180 derecedir. 8 15 17 üçgeninde yine diğer her üçgende olduğu gibi dış açıları toplamı 360 derecedir. 8 15 17 üçgeninde iç ve dış tüm açılar şu şekildedir: