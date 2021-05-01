Bitki hücresinde bulunan organeller nelerdir? Bitki hücresi özellikleri

Hücreler bitkinin canlılığını sağlar ve içinde bulunan organellerle birlikte hayatın temel taşını oluşturur. En küçük yapı taşı olan hücreler, bir araya gelip canlı varlığı oluşturmaktadır. Bitki hücresi, insan hücreleri ve hayvan hücrelerine göre farklılık göstermektedir. Fotosentez yaparak gelişip büyüyen bitki hücresi, birçok organelden oluşmaktadır.
BİTKİ HÜCRESİNİN ÖZELLİKLERİ
Bitkiler, ökaryotik hücre yapısından oluşmaktadır fakat diğer organizma hücrelerinden farklılık göstermektedir. Kloroplastları ve hücre duvarları olan bitki hücrelerinin kofulları hayvan hücrelerine kıyasla daha büyüktür. İşte, bitki hücresinin özellikleri…
BİTKİ HÜCRESİNDE BULUNAN ORGANELLER
Bitkiler birçok organelin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Ribozom, Endoplazmik Retikulum, Mitokondri, Lizozom, Kloroplast, Koful, Golgi cismi ve Hücre Zarı bitki hücresinde bulunan organellerdir.
Ribozom, hücrenin protein sentezini gerçekleştirmektedir. Zarsız bir yapıya sahip olan Ribozom bütün canlı hücrelerde bulunmaktadır.
Endoplazmik Retikulum, çekirdekten hücre zarına madde iletimini sağlamaktadır. Üzerinde ribozom organeli bulunup bulunmamasına bağlı olarak granüllü ve granülsüz olarak isim almaktadır.
Mitokondri, hücreye enerji sağlamaktadır. Çift zarlı bir organel olan Mitokondri, oksijenli solunum gerçekleştirmektedir. Mitokondri organelinin RNA'sı ve DNA'sı kendine hastır.
Lizozom, hücrenin sindirimden sorumlu organelidir. Bünyesinde sindirim enzimlerini barındıran Lizozom'un yeterince çalışmaması, yaşlılıkta meydana gelen cilt lekerine sebep olmaktadır.
Kloroplast, fotosentez yaparak besin üretmektedir. Çift zardan oluşan Kloroplast bitkiye yeşil rengini veren maddedir. Kloroplast'ın kendine özgü DNA'sı ve RNA'sı bulunmaktadır.
Koful, üç fraklı kategoriye ayrılmaktadır; Besin Kofulu besin depolama yaparken, Boşaltım Kofulu boşaltımdan görevlidir. Sindirim Kofulu ise sindirimden görevli kofuldur.
Golgi Cismi, tükürük ve göz yaşı gibi hücre salgısının salgılanmasından sorumludur. Golgi cismi, Endoplazmik retikulum vasıtasıyla meydana gelmektedir.
Hücre Zarı, bir seçici geçirgendir ve hücreyi dış taraftan sarar.
Sitoplazma: Çekirdek zarı ile Hücre zarı arasında bulunan akıcı sıvıya verilen addır.
BİTKİ HÜCRESİ VE HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ FARKLAR
BİTKİ HÜCRESİNDE MİTOZ BÖLÜNME NASIL GERÇEKLEŞİR?
Bitki hücresinde mitoz bölünme, boğumlanma yapılmadan görülür. Hücre ortasında bulunan ara lamel (ara plak) oluşumu başlar, orta lamel çeperine kadar kalınlaşır ve büyür. Sitoplazma içerisinde bulunan yapılar eşit şekilde iki kısma ayrılır.