Frekans nedir, ölçümü nasıl yapılır? Frekans birimi çeşitleri nelerdir?

Pek çok farklı alanda kullanılan frekans, çoğu zaman elektrikli aletlerin çalışmasını tanımlamada kullanılmaktadır. Döngüsel, sıklık ya da periyodik bir olayın tekrarlama oranı olmakla birlikte dijital analog ya da dijital bir dalga formu için, frekansı elde etmek adına sinyal periyodunu tersine çevirmek mümkündür. Yani periyot ne kadar küçük ise sıklık yükselirken, bunun tam tersi de söz konusudur. Her geçen gün kullanım alanının artmasının yanı sıra okullarda eğitim faaliyetleri içerisinde yer alması sonucu bu durum, pek çok öğrenci tarafından frekans nedir, ölçümü nasıl yapılır? Sorusuna yanıtını araştırmaya itmektedir. Öyleyse şimdi frekansın tanımı, ölçümü ve çeşitleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için haberimizde bir araya getireceğiz…

FREKANS NEDİR?

Merak edilen konular içinde frekans ne demek sorusu gelmektedir. Frekans F harfi ile gösterilmektedir. Frekansın birimi saniye-titreşimdir. Yani bu da hertz (Hz)'e eşit olduğunu ifade eder. Frekansın ses komşu moleküleri, saniyede belli titreşme ve bunu birbirine aktarması sonucu meydana gelir. Yani bir saniyede ortaya çıkan titreşim sayısı sesin frekansıdır.

Frekans neye bağlı dendiğinde; dalga kaynağında bağlı olduğunu söylemek mümkün. Hareketin bir defa tekrarı için geçen süreye de periyod adı verilmektedir. Buna göre bir dalganın yayılması için geçen süre ½ saniye ise, frekans ise saniyede 2 olarak bilinmektedir.

FREKANS ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Birçok kişi günlük hayatta kullanmış olduğumuz frekanslardan habersizdir. Öte yandan bazı cihazlar belirli bir biçimde desteklenen frekansı içerir. Ayrıca bu ürünlerin desteklenmeyen bir frekansta elektrikle kullanılması yangın benzeri tehlikeli riskler oluşturur.

Dijital noktada frekans edimi için yapılan işlem basittir. Bunun için düşük frekanslı sinyaller için bir zaman tabanı ya da bir sayaç kullanmak gerekir.

Frekans hesaplama, frekans değerlerinin girilmesi sonucu girilmeyen değerin bulunmasını kapsar. Frekans ölçümü için kullanılan aletlere frekansmetre adı verilmektedir. Belli bir zaman aralığında bir olayın kaç kez tekrar ettiğini ifade eden frekansın ölçümü bazı dijital multi metreler yolu ile yapılmaktadır. Bu noktada frekans ölçümü adına kullanılan belli başlı modlardan yararlanmak mümkündür. Böylelikle frekansın çeşidi baz alınarak ölçüm işlemi yapılabilir. Yapılan bu işlem doğrultusunda saniye bazında kaç Hertz frekans meydana geldiği ve dalga boyu belirlenmektedir.

FREKANS ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Frekans pek çok farklı konuyu içine alan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre frekansın çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Radyo frekansı

Işık frekansı

Ses frekansı

RADYO FREKANSI: Bu frekansın 30-300 kHz arasında ortaya çıkmaktadır. İletişim teknolojisi içinde kullanılan, kablosuz sinyallerin takip edildiği aynı zamanda elektromanyetik dalgalar olarak bilinen bir frekans çeşididir.

IŞIK FREKANSI: Işığın rengini aktaran frekans çeşidi olarak bilinir. Düşük spektrum ışık frekansı kırmızı olarak ifade edilirken yüksek sperktrum ışık mavi ışık olarak bilinmektedir.

Gözlerimiz ışığın frekansını algıladığında beyin bunu renk olarak yorumlamaktadır. İnsan gözünde bilinenden fazlasıyla dalga boyutu yer almaktadır. Bunlara örnek olarak; mikrodalgalar, kızılötesi, radyo dalgaları, ultraviyole, gama ve x-ışınları verilebilir.

SES FREKANSI: Ses frekansı bir saniyedeki basınç değişimini ifade etmektedir. Ses Frekansı Desibel (Db) ile ölçülmektedir. İnsan sesi 15 Hz-20 kHz arasında meydana gelen ses dalgalarını işitebilir.