Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir?

Narsist kelimesi günümüze, Yunan mitolojisinden gelmektedir. Yunan mitolojisinde bu kelimenin kökeni, Kahraman Narkissos'a dayanmaktadır. Günümüz popüler kültüründe narsist kelimesi kendini beğenmiş insanları için kullanılsa da psikolojik açıdan kelimenin anlamı daha derin ve kapsamlıdır. Narsist kişilik bozukluğu ben merkezci ve kibirli bir düşünce yapısını ifade ederken bu tip kişilere de narsist denmektedir.

NARSİST NE DEMEK?

Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler narsist olarak adlandırılır. Başkalarının düşünce veya isteklerine gereken ilgiyi göstermeyen bu kişiler, planlarına ve hedeflerine ulaşamadıklarında ya da bekledikleri ilgiyi etraflarından göremedikleri narsist davranışlar sergilerler. Başkalarının hakkına saygı göstermeden ve gerçeklerle bağdaşmasa bile daima kendilerini haklı göstererek ve o hedefi, gerekli emeği vermeden bile hak etmiş sayarak en önde, en gözde ve tek olmak isterler.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

'Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, hayranlık beklentisi ve empati yapamama, narsisistik kişilik bozukluğunun temel özelliklerindendir. Narsisistler, genellikle insanların takdirini, onayını, sevgisini, beğenisini ve hayranlığını kazanmanın peşinde koşarlar, yürekten ve derinden sevemezler ya da üzüntü duyamazlar. Dışarıdan soğuk, mesafeli, kibirli, kendini beğenmiş ve çekici görünen narsist kişinin bu görüntüsünün altında, aslında incinmeye karşı aşırı derecede duyarlı, kırılgan, kendine güveninde ve kendine verdiği değerde eksiklikler bulunan bir yapı vardır.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri şu şekildedir:

Aşırı derecede kendini beğenmişlik

Üstün ihtişamları destekleyen fantezi dünyası

Sürekli övgü ve hayranlık isteği

Mutlak haklı olma anlayışı

Suçluluk duymama

Başkalarının duygularını sömürmekten haz alma

Sürekli olarak birilerini aşağılamak, küçümsemek ve bu davranışlardan haz almak

NARSİST İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilerin karakter özelliklerinde çoğunlukla benzerlikler görülür. Bu kişilerin karakter özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir: