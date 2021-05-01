ÖSYM açıkladı: 2021 ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? İşte ALES puanı geçerlilik süresi!

Akademik kariyer düşünen adaylar, bunu gerçeğe dönüştürmek için ALES puanı almak zorunda. Bunu sağlamak için ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılım gösterilmesi gerekiyor. ALES olarak da bilinen bu sınav, yıl içerisinde çeşitli tarihlerde gerçekleştiriliyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında en çok merak edilen konuların başında ise ALES puanı kaç yıl geçerli sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından bu konuya açıklık getirildi ve ALES sınav puanı kaç yıl geçerli oluyor yanıt buldu.
İşte, detaylar;
ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.