ÖSYM açıkladı: 2021 ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? İşte ALES puanı geçerlilik süresi!

Akademik kariyer düşünen adaylar, bunu gerçeğe dönüştürmek için ALES puanı almak zorunda. Bunu sağlamak için ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılım gösterilmesi gerekiyor. ALES olarak da bilinen bu sınav, yıl içerisinde çeşitli tarihlerde gerçekleştiriliyor.

2021 ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında en çok merak edilen konuların başında ise ALES puanı kaç yıl geçerli sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından bu konuya açıklık getirildi ve ALES sınav puanı kaç yıl geçerli oluyor yanıt buldu.

İşte, detaylar;