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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:39 Son Güncelleme: 1.5.2021 14:47

? TDK Sözlük Anlamına Göre ?

Sefir Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Sefir Nedir?

Sosyal medyadan gördüğümüz ya da arkadaşlarımızla konuşurken duyduğumuz ve anlamlarını bilmediğimiz kelimelerin sözlük anlamlarını merak ederiz. Bunlardan birisi de Sefir kelimesidir. Sefir kelimesinin TDK sözlük anlamı da sık sık araştırılmaktadır. Peki, ? Sefir kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? İşte, Sefir kelimesinin anlamı

İnternette gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken ya da televizyon izlediğimiz sıralarda anlamını bilmediğimiz birçok kelimeyi okuruz ve görürüz. Bu kelimeler, eski Türkçe'de olabildiği gibi İngilizce ya da farklı diller kaynaklı da olabilmektedir. Bunlardan birisi de Sefir kelimesidir. Sefir kelimesinin TDK sözlük anlamı, bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından araştırılmaktadır.

SEFİR NE DEMEK? | SEFİR TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Sefir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sefir, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre sefir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elçi

SEFİR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar.

SEFİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

sefirikebir

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Sefir Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Sefir Nedir?
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