Sıhhat Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Sıhhat Nedir?

İnternette gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken ya da televizyon izlediğimiz sıralarda anlamını bilmediğimiz birçok kelimeyi okuruz ve görürüz. Bu kelimeler, eski Türkçe'de olabildiği gibi İngilizce ya da farklı diller kaynaklı da olabilmektedir. Bunlardan birisi de Sıhhat kelimesidir. Sıhhat kelimesinin TDK sözlük anlamı, bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından araştırılmaktadır.
Sıhhat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sıhhat, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre sıhhat kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Sağlık, esenlik
- Doğruluk
- Sıhhati yerinde imiş, bir çocuğu daha olmuş.
- sıhhatler olsun