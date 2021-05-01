SO3 Nedir, Asit Mi Baz Mı? SO3 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı

SO3 yani kükürt trioksit suyla bir araya geldiğinde sülfirik asit oluşumuna sebep olur. Atmosfer tabakasına yayılan sülfirik asit bulutlarda emilerek yoğunlaşır ve su damlaları halinde asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurlarının doğaya ve insanlara ciddi zararları vardır. Tatlı su kaynaklarının ve toprağın asit dengesini bozar. Bunun sonucunda yüksek rakımlardaki ormanlar zarar görür. Bitkilerin ölmesine sebep olur. Akarsular ve göllerde yaşayan su canlıları zehirlenir. Tüm bunların önlenebilmesi için fosil yakıt kullanımı azaltılması ve enerji santrallerinde özel filtreler kullanılmalıdır.

SO3 NEDİR?

SO3 bileşiğinin adı kükürt trioksittir ve kükürt oksitler grubunun alt üyesidir. Formülünde bir kükürt, üç oksijen atomu bulunur. SO3 molekül ağırlığı 80.057 g / mol' 'tür, erime noktası yaklaşık 16, 9 °C iken kaynama noktası 45 °C'dir. İnorganik bir bileşiktir ve oda sıcaklığında havaya zehirli bir gaz salar. Su ile tepkimeye girerek sülfürik asidi meydana getirirler.

Kükürt trioksit tehlikeli bir maddedir. Ciltte ileri seviye yanıklara sebep olur. Solunması ölüme neden olabilir. Yutulması durumunda iç yanıklar oluşabilir. Mide ve yemek borusunu aşındırabilir. Gözle temasından kaçınılmalıdır.

Patlama tehlikesi vardır, yangın çıkarabilir. Yanıcı maddeler ile su, tahta, kağıt ve kumaş gibi maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. Kanalizasyona karıştırılmamalıdır.

Asit yağmurlarına sebep olduğu için endüstriyel işlemlerde kullanılması kısıtlanmalıdır. Çevreye salınmamalıdır. Asit yağmuru oluşumuna sebep olduğu için dünyadaki orman alanlarına zarar verir. Ayrıca kükürt yakıldığı zaman karbonmonoksit gazı açığa çıkar ve bu madde de zehirlenmeye sebep olur.

SO3 ASİT Mİ BAZ MI?

Maddelerin asit veya baz oluşu sulu çözeltileriyle anlaşılır. Suyla temasında H+ iyonu veren maddelere asit, OH– iyonu veren maddelere baz denir. Ametal oksitlerin sulu çözeltileri asittir. Kükürt ve oksijenin ametal olması sebebiyle SO3 asittir ve pH değeri 7'den büyüktür.. Sadece tek bir elektron çiftinin olmaması yüzünden SO3 apolardır.