Türkiye'nin komşuları olan ülkeler - Türkiye sınırlarına komşu ülkeler ve başkentleri

Tarih boyunca birçok medeniyetin kurulduğu, birçok devlete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının uzun yıllardır değişmeyen hakimi olan Türkiye, hem batı ülkeleri hem de doğu ülkeleri için dikkate değer bir güce sahip. Bir ucu Trakya üzerinden batıya, diğer ucu Anadolu üzerinden doğuya uzanan Türkiye'nin sınır komşularına dair her bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN KOMŞULARI OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Üç tarafı denizlerle kaplı, Asya ve Avrupa'nın bağlayıcı gücü olarak önemli bir jeopolitik konuma sahip olan Türkiye, batıda Balkan ülkeleri, kuzey doğuda Kafkas ülkeleri, güneyde Ortadoğu topraklarıyla komşudur. Türkiye'nin komşuları haritası çizileceği zaman batıdan, doğudan, kuzeyden ve güneyden 8 ülkenin adı sıralanır.

Türkiye sınırlarına komşu ülkeler:

Yunanistan

Bulgaristan

Gürcistan

Ermenistan

İran

Irak

Nahçıvan

Azerbaycan

TÜRKİYE'NİN KOMŞULARININ BAŞKENTLERİ NEDİR?

Yunanistan: Türkiye'ye Uzunköprü Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı ve Karaağaç – Pazarkule Sınır Kapısı ile bağlanan Yunanistan'ın başkenti Atina'dır. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Atina'dan sonra Yunanistan'ın en büyük şehri Selanik'tir.

135 kilometre uzunluğunda kara sınırına sahip olan Yunanistan ile Türkiye sınırı arasındaki kara mesafesi 203 kilometredir. Türkiye'nin önemli komşularından biridir.

Bulgaristan: Türkiye'ye Aziziye (Dereköy) Sınır Kapısı ve Kapıkule Sınır Kapısı ile bağlanan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Bulgaristan'da doğup Türkiye'den Ege Denizi'ne dökülen Meriç, Bulgaristan ile Türkiye'nin su sınırı sayılır. Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır uzunluğu 269 kilometredir.

Gürcistan: Türkiye'ye Posof (Türkgözü) Sınır Kapısı ve Sarp Sınır Kapısı ile bağlı olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'dir. Gürcistan-Türkiye sınırı Hopa köyünde başlar ve sınır uzunluğu 276 kilometredir.

Ermenistan: Türkiye'ye :Akyaka Sınır Kapısı ile bağlı olan Ermenistan'ın başkenti Erivan'dır. Türkiye ve Ermenistan'ın kara sınırı uzunluğu 328 kilometredir.

İran: Türkiye'ye Gürbulak Sınır Kapısı ve Esendere Sınır Kapısı ile bağlı olan İran'ın başkenti Tahran'dır. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan İran, Türkiye'nin yüzölçümü olarak Türkiye'den daha büyük olan tek komşusudur. İran ile Türkiye arasındaki kara sınırı 560 kilometredir.

Irak: Türkiye'ye Habur Sınır Kapısı ile bağlı olan Irak'ın başkenti Bağdat'tır. Bir körfez ülkesi olan Irak'la Türkiye'nin sınır uzunluğu 378 kilometredir.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti: Türkiye'ye Dilucu sınır kapısı ile bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nahçıvan'dır. Türkiye ile Nahçıvan arasındaki kara sınırı 17 kilometredir ve bağlantı Iğdır üzerindendir.

Suriye: Türkiye'ye Cizre Sınır Kapısı, Mürşitpınar Sınır Kapısı, Girmeli Sınır Kapısı, Şenyurt Sınır Kapısı, Ceylanpınar Sınır Kapısı, Akçakale Sınır Kapısı, Karkamış Sınır Kapısı, Cilvegözü Sınır Kapısı, Kapıköy Sınır Kapısı, Öncüpınar Sınır Kapısı, İslâhiye Sınır Kapısı, Yayladağı Sınır Kapısı ve Çobanbey Sınır Kapısı ile bağlı olan Suriye'nin başkenti Şam'dır.

Suriye ile Türkiye arasındaki kara sınırı 911 kilometredir. Türkiye'nin en çok sınır kapısı olan komşusu Suriye'dir.