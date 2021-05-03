Beyoğlu Belediyesi’nden tam kapanmada 18 farklı eğitim

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu'nda tam kapanma döneminde gençler için çevrimiçi eğitimler düzenliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medyadan gençleri çevrimiçi eğitimlere davet ederek, "Akademi Beyoğlu'nda tam kapanmayı fırsata çeviriyoruz. Farklı üniversitelerin uzman hocaları tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerimiz, kariyer hedefinizi planlamanızda yardımcı olacak. 'Bu fırsat kaçmaz!' diyen gençlerimizi bekliyoruz" dedi

GENÇLER İÇİN FARKLI EĞİTİM SEÇENEKLERİ BULUNUYOR!

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu'nda tam kapanma sürecinde verilen eğitimler arasında 'Erasmus+ Yurtdışı Gençlik Fırsatları Ve Proje Yazma Eğitimi İkinci Adım', 'Karakter Analizi Ve İkna Dili', 'Film Müziğinde Hikâye ve Görsel Doku Analizi', 'Cv Oluşturma', 'Sosyal Medya Yönetimi', 'İlk Adım Kariyerim', 'İletişim ve Beden Dili', 'Dijital Markalaşma Ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi', 'Yeni Medya', 'Çevrimiçi Reklamcılık Veri Güvenliği', 'Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Reklamcılığı', 'Dijital Farkındalık', 'Kişiler Arası İletişim Ve Çatışma Yönetimi', 'Başarıya Giden Yolda Zamanı Doğru Kullanma – İş Planı Yapma', 'Moda İkonları Ve Sinema', 'Özgüvenemiyorum' ve 'Siber Güvenlik' bulunuyor. Eğitimler için belediyenin internet sitesinden kayıt yaptırılabiliyor.