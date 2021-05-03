Karşılaştırma cümleleri ve örnekleri - Paragrafta karşılaştırma nedir?

Bir paragrafta karşılaştırma cümlelerine sıklıkla rastlanır. Karşılaştırma cümleleri ile önerilen tezin kıyaslanması ile daha net savunulması sağlanır. Anlam bakımından yazının güçlenmesi amaçlanır. Paragrafta karşılaştırma cümlelerini bulabilmeniz için yapmanız gereken basit yöntemler vardır. Buı yöntemler ve karşılaştırma cümleleri örneklerini hazırladık.

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

Karşılaştırma nedir? Sorusunun yanıtı ile başlayalım. Karşılaştırma, kalite veya derece olarak iki varlık veya varlık grubu arasındaki bir karşılaştırmayı ifade etmeye yarayan sözdizimsel bir yapıdır. Karşılaştırma cümleleri ise; en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen birbirine benzeyen ya da karşıt yönleriyle zayıflık üstünlük eşitlik-denklik vs. belirterek kıyaslayan cümlelerdir.

En kelimesi karşılaştırma mıdır?

"En" kelimesi karşılaştırma kelimeleri içerisinde yer almaktadır.

En tatlı mevsim, ilkbahardır.

KARŞILAŞTIRMA KELİMELERİ NELERDİR?

Karşılaştırma kelimeleri "daha, en, gibi, kadar" vb edat ve zarf nitelikteki sözcükler veya "-den/-dan, -ki(n)den" vb. ekler yardımıyla da sağlanır.

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİNE ÖRNEKLER

Bugüne kadar tattığım en güzel meyveydi.

Sandığımdan daha iyiymiş.

Şampiyonluk tarihinin en ihtişamlı kutlamaları bu sene yaşandı.

Sen de bu hayat gibi hızlısın.

Dünkü yemek daha güzeldi.

Kışın Sivas, İstanbul'dan daha soğuktur.

Televizyon da sinema kadar etkilidir.

Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir.

Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille yazılıyor.

Selim, gezmeyi çok sever, Elif ise kitap okumayı.

Söylediği şarkılarından çok yaptığı dizi müzikleriyle halkın gönlünü kazanmıştı.

Yaptığı düzenli spor ve iyi bir beslenme sayesinde eski kilolarından eser kalmadı.

Bu korkunç rüya, gerçek hayattaki yaşantıya benziyordu.

Senin gibi insanlar diğer insanlardan her zaman farklıdır.

Örnek ÖSYM sorusu:

Röportajla öykü arasında kimi benzerlikler vardır. İkisi de yaşamın gerçekleriyle beslenir. Röportajın gerçekliği belgelere, kanıtlara, somut olay ya da olgulara dayanmasından ileri gelir. Öyküde ise bunlar hayal gücüyle yeni bir renk, yeni bir görünüm kazanır. Öte yandan bütün anlatı türleri için geçerli olan dilin güzel ve etkili kullanımı, röportaj ve öykü için de söz konusudur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleme

B) Karşılaştırma

C) Tanımlama

D) Öyküleme

E) Örneklendirme

Cevap: Parçada, röportajla öykünün aynı ya da farklı yönleri ortaya konarak iki tür arasında bir karşılaştırma yapıldığını görüyoruz. Cevap B seçeneğidir.

Örnek ÖSYM sorusu:

(I) Bu söyleşimiz sırasında bana yönelttiğiniz sorular düşüncelerimi gözden geçirme olanağı sağlıyor. (II) Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum sorularını yanıtlamak gerçekten kolay değil. (III) Çünkü ne yaptığımız, nasıl yaptığımız üzerinde, yazarken daha az, yazdıktan sonra daha çok düşünürüz. (IV) Aslında yazı ustalığı uzun, çok uzun yıllardan sonra kazanılan bir beceridir. (V) Bu beceri sürekli bir gelişim gösterir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Cevap: C

Örnek ÖSYM sorusu:

(I) Çocukken bayramlar yaklaştıkça heyecanlanırdım. (II) Arife akşamı bayramlıklarımı sandalyenin üzerine dizer, uyuyana kadar onları seyreder, giymek için sabırsızlanırdım. (III) Sonra bayram gününün verdiği müthiş mutluluk… (IV) Büyüklerin ellerini öpüp bayram harçlığı almak…(V) Düşünüyorum da şimdi yok o eski tatlar, eski heyecanlar.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

Cevap: E