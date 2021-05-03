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Giriş Tarihi: 3.5.2021 15:55 Son Güncelleme: 3.5.2021 15:55

konu anlatımı - Özel isimlere gelen çekim ve iyelik ekleri nasıl yazılır?

Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı - Özel isimlere gelen çekim ve iyelik ekleri nasıl yazılır?

Türkçe dilbilgisi kurallarından birisi de özel isimlere gelen eklerdir. özellikle öğrencilerin sınavlarda karıştırdığı konuların başında gelmektedir. Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı hazırladık. Özel isimlere gelen çekim ve iyelik ekleri nasıl yazılır? Merak edilen sorular üzerinden konuyu detaylı anlatacağız. İşte bilmeniz gerekenler…

Özel isimlerin sonlarına yapım, çekim ve iyelik ekleri gelebilir. Burada önemli olan nokta kelimenin nasıl yazılacağı ve hangi işaretle ayrılacağıdır. Özel isimlerin sonlarına ulanan yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Ancak bu kuralın özel durumları da vardır. Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı ile detaylara ulaşabilirsiniz.

ÖZEL İSİMLERE GELEN EKLER

Özel isimlerin sonlarına gelen yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işareti ile ayrılarak yazılır. Fakat bazı durumlarda istisna olabilmektedir. Özel isimlerin sonlarına gelen ek türüne göre bu duruma bakalım. Özel isimlere gelen ekler hangi işaretle ayrılır? Sorusunun cevabı kesme işaretidir.

ÖZEL İSİMLERE GELEN ÇEKİM EKLERİ

Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır? Sorusunun yanıtını verdiğimiz örneklerle daha iyi pekiştirebilirsiniz. Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

  • Adana'ya gitti.
  • Ciciş'e ekmek aldı.
  • Rıza Bey'in abisi bu.
  • Eylül'ün 16'sında gelecekler.
  • 19 Mayıs'ta gösteri var.
  • 2021 Mayıs'ta oradayız.
  • Beni aldatan Ahmet'miş.
  • Sevimli Kedi'yi severek okudum.
  • Çanakkale'den geliyoruz.

ÖZEL İSİMLERE GELEN YAPIM EKLERİ

Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz.

  • Türkçe, Fransızca, Hintçe, Çince
  • Fatihçe
  • Alicik, Muratçık
  • Türkçü
  • Avrupalı, Ankaralı, Bakırköylü...
  • Türklük, Müslümanlık, Alevilik...
  • Fıratsız, Diclesiz Anadolu
  • Alisiz,Rıdvansız
  • Darvinizm
  • Türkoloji, Hititoloji

ÖZEL İSİMLERE GELEN İYELİK EKLERİ

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

  • Kurtuluş Savaşı'nı,
  • Atatürk'üm,
  • Türkiye'mizin,
  • Fatih Sultan Mehmet'e,
  • Muhibbi'nin,
  • Gül Baba'ya,
  • Sultan Ana'nın,
  • Mehmet Emin Yurdakul'dan,
  • Kâzım Karabekir'i,
  • Yunus Emre'yi,
  • Ziya Gökalp'tan,
  • Refik Halit Karay'mış,
  • Ahmet Cevat Emre'dir,
  • Namık Kemal'se.

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Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı - Özel isimlere gelen çekim ve iyelik ekleri nasıl yazılır?
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