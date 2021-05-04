Aydın nerede, hangi bölgede? Aydın’ın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var?

Aydın turizm için önemli bir şehrimiz olarak bilinmektedir. Bu ilimiz Türkiye'nin kalabalık sayılabilecek şehirlerinden bir tanesidir. Yaz aylarında bu şehrin nüfusu gelen turistler ile beraber artmaktadır. Bu ilimizin yüz ölçümü 8.117 km2 dir ve yüz ölçümü olarak Türkiye'nin 39. büyük şehridir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 64 metre plaka kodu ise 09'dur.

AYDIN NEREDE?

Turizm için önemli şehirlerimizden olan Aydın, Türkiye'nin güneybatısında yer alan bir şehrimizdir. Bu şehrin batı sınırı Ege Denizi'dir. Bu şehrin kuzeydoğu sınırında Manisa, kuzey sınırında İzmir, doğu sınırında Denizli, güney sınırında ise Muğla ilimiz yer almaktadır. Bu ilimiz Ege Bölgesi'nde yer almaktadır.

AYDIN HANGİ BÖLGEDE?

Aydın ilimiz turistik olarak Türkiye'nin en önemli illerinden biridir. Ege Denizi'ne kıyısı olan bir ilimiz olduğu için turizm için önemli bir ildir. Bu ilimiz Ege Bölgemizde yer almaktadır. Çevresinde bulunan iller ise Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'dır.

AYDIN'IN NÜFUSU

Aydın Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden biridir. 2020 verilerine göre Aydın'ın nüfus ortalaması 1.119.084 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nüfusun ise 562.018 kişisi kadın, 557.066'sı ise erkek nüfus olarak karşımıza çıkar.

AYDIN'IN İLÇELERİ

Aydın ilimizin toplam 17 ili bulunmaktadır. Bu ilimizde bulunan ilçelerin üç tanesi (Kuşadası, Söke, Didim) deniz kıyısındadır. Bu ilde bulunan ilçeler ise: