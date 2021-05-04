Balıkesir Nerede, Hangi Bölgede? Balıkesir’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Balıkesir turizm için oldukça önemli bir şehrimizdir. Hem tarihi dokusu ile hem de doğal güzellikleri ile turistleri cezbetmektedir. Balıkesir Türkiye'nin kalabalık sayılabilecek şehirleri arasındadır. Balıkesir'in yüz ölçümü 14.272 km2 dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 70 metre ve plaka kodu 10'dur.

BALIKESİR NEREDEDİR?

Balıkesir şehrimiz Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu şehrimiz Marmara Bölgesi'nin ise Güney Marmara Bölümü'nde bulunmaktadır. Bir kısmı Marmara Bölgesi'nde bulunan bu şehrimizin hem Ege Denizi'ne hem de Marmara Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır. Türkiye'de iki denize de sınırı olan sadece 6 ilimizden birisidir. Balıkesir'in doğu sınırında Bursa ve Kütahya, güneyinde Manisa ve İzmir, batı sınırında ise Çanakkale ili bulunaktadır. Ayrıca Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Ada'sının komşusudur.

BALIKESİR HANGİ BÖLGEDEDİR?

Balıkesir hem Ege Denizi hem de Marmara Denizi'ne sınırı bulunan bir ilimizdir. Türkiye'de iki denize de sınırı olan sadece 6 ilimizden birisidir. Balıkesir şehrimiz Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu şehrimiz Marmara Bölgesi'nin ise Güney Marmara Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu şehrin bir kısmı da Ege Bölgesi'nde bulunur.

BALIKESİR'İN NÜFUSU

Balıkesir Türkiye'nin en kalabalık on yedinci şehridir. Bu şehrin nüfusu 1.240.285'tir. Bu nüfusun 620.520 kişisi kadın, 619.765 kişisi ise erkektir.

BALIKESİR'İN İLÇELERİ

Balıkesir şehrinin 20 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler ise şu şekildedir: