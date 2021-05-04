Bruh Ne Demek, Türkçe'de Ne Anlama Gelir? Bruh Moment Kalıbının Anlamı Nedir?

Sosyal medyada paylaşımların altına bırakılan kalıplaşmış yorumlardan biri de "bruh moment" ifadesidir. Bu ifade özellikle gençlerin sıklıkla tercih ettiği bir tepki olmakla birlikte, sosyal medya jargonuna hâkim olmayanlar ve hızla gelişen internet diline yetişemeyenler tarafından "bruh moment kalıbının anlamı nedir?" sorgusuyla araştırılıyor. Gençlerin diline pelesenk olan bu tabir, konuşma diline dahi yerleşti ve geniş bir kitlede kullanılır hale geldi. Bu kalıbın asıl vurgusu olan "bruh" kelimesi de bruh ne demek, bruh Türkçe'de ne anlama gelir gibi sorularla inceleniyor. İşte bu kullanım hakkında merak edilenler…

BRUH NE ANLAMA GELİR?

Bruh kelimesinin kullanım amacı bağlamına göre farklılık göstermektedir. Brother yani kardeş kelimesinin kısaltılması olan "bro" ifadesinin argodaki karşılığıdır. Ancak daha çok utanç verici durumlar için kullanılır. İnternette yapılan paylaşımı beğenmediğini ifade etmek maksadıyla kullanılan bu kalıp, zamanla hemen hemen her durumda kullanılır hale gelmiştir. Utandırıcı olma, anlamsız davranma gibi anlamlara gelen "Cringe olmak" tabiri de bruh moment kalıbı ile beraber kullanılır.

BRUH MOMENT NE DEMEK?

Online oyunlarda ve sosyal medyada sıkça kullanılan bruh moment kalıbı "Utanç verici an, rezil durum" manasında kullanılır. Beğenilmeyen, küçümsenen hareketleri eleştirmek için, iğneleme ve hakaret maksadıyla kullanılır. Ayrıca klişeleşmiş içerikler barındıran paylaşımlar için de "bruh moment" yorumu yapılır. Bu kalıbın kullanıldığı "caps" adı verilen fotoğraf üstü yazıların yer aldığı paylaşımlarda da bu ifadeye rastlanır. Özellikle "Bruh moment öyle bir andır ki…" şeklinde kullanılan bu kalıp, genç kuşağın konuşma dilinde de kendine yer edinmiştir.

BRUH GIRL NE DEMEK?

"Bruh girl" tabiri ise bambaşka bir anlam kazanarak "havalı kız" manasında kullanılmaktadır. Ancak alaycılığın had safhada olduğu sosyal medya dilinde bu ifadenin de bağlamına göre farklı anlamları karşılaması mümkündür.