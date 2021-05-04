Burdur Nerede, Hangi Bölgede?  Burdur'un Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Burdur Akdeniz'in güzide illerinden biridir. Özellikle son yıllarda popülaritesi artmış bir şehrimizdir. Ancak buna rağmen Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Burdur ilinin yüz ölçümü 7.175 km2 dir. Burdur'un deniz seviyesinden yüksekliği 950 metre ve il plaka kodu 15 tir.

BURDUR NEREDE?

Bir doğa harikası olarak adlandırılabilecek şehirlerimizden birisi olan Burdur, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Burdur'un bulunduğu bölge Göller Yöresi veya Göller Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Burdur il sınırlarında bulunan şehirler ise; güney sınırında Antalya, batı sınırında Denizli, güneybatı sınırında Muğla, kuzey sınırında Afyon ve kuzeydoğu sınırında Isparta şehirleridir.

BURDUR HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin son zamanlarda popülaritesi artmış şehirlerden biri olan Burdur, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Burdur bu bölgenin Güneybatı Anadolu kısmının "Göller Bölgesi" veya "Göller Yöresi" olarak adlandırılan kısmındadır. Burdur'un etrafındaki şehirlerimiz ise şunlardır; Antalya, Denizli, Muğla, Afyon ve Isparta.

BURDUR NÜFUSU

Burdur, Türkiye'nin kalabalık olarak adlandırılamayacak bir şehridir. 2020 verilerine göre nüfus sıralamasında 66. Olan Burdur'un nüfusu 267.092 kişidir. Bu nüfusun 132.968'i kadın, 134.124'ü erkektir.

BURDUR İLÇELERİ

Burdur ilimize ait merkez ilçe ile beraber 11 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfusuna göre çoktan aza şu şekilde sıralanır: