Bursa Nerede, Hangi Bölgede? Bursa’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Osmanlı Devleti için çok önemli bir şehir olan Bursa yemekleri ile de ön plana çıkan şehirlerimizden birisidir. Türkiye'nin nüfus bakımından kalabalık olan şehirleri arasında yer almaktadır. Bursa ilimizin yüz ölçümü toplam 10.882 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 155 metre ve il plaka kodu 16'dır.

BURSA NEREDE?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile göz kamaştıran bir şehir olan Bursa Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Bursa bu bölgenin ise Güney Marmara Bölümü'nde bulunur. Bursa ilimize sınır komşuluğu eden iller ise şu şekildedir; kuzey sınırında Yalova, kuzeydoğu sınırında Kocaeli ve Sakarya, doğu sınırında Bilecik, güney sınırında Kütahya ve batı sınırında Balıkesir. Ayrıca kuzeyinde Marmara Denizi ile de sınırı bulunmaktadır.

BURSA HANGİ BÖLGEDE?

Kış turizmi açısından önemli illerimizden birisi olan Bursa Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesi'nin de ise Güney Marmara Bölümü'nde bulunur. Bursa ilimize sınır komşuluğu eden iller ise şu şekildedir; Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir. Ayrıca kuzeyinde Marmara Denizi ile de sınırı bulunmaktadır

BURSA NÜFUSU

Bursa Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biridir. Bursa 2020 verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık 4. şehridir. Bu ilimizin nüfusu 3.101.833'tür. Bu nüfusun ise 1.551.066'sı kadın, 1.550.767'si erkektir.

BURSA İLÇELERİ

Bursa iline ait 17 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekilde sıralanmaktadır: