Çanakkale Nerede, Hangi Bölgede? Çanakkale’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Çanakkale ilimiz özellikle şehitlere ve destanlara ev sahipliği yapmasıyla bilinen bir ilimizdir. Türkiye'nin en turistik şehirleri arasında da yer almaktadır. Çanakkale Türkiye'nin pek kalabalık sayılmayan şehirlerinden birisidir. Çanakkale yüz ölçümü 9.817 km2 dir ve Türkiye'nin en büyük 30. Şehridir. Çanakkale'nin deniz seviyesinden yüksekliği ise 2 metredir ve ilin plaka kodu 17'dir.

ÇANAKKALE NEREDE?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir ilimiz olan Çanakkale Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan bir şehirdir. Doğu Trakya'ya bir kıstak ile bağlıdır. Çanakkale Gelibolu Yarımadası ve Biga Yarımadası üzerinde bulunan bir şehirdir. Hem Avrupa hem de Aysa kıtasında toprakları bulunan bu şehrin kuzey sınırında Edirne ve Tekirdağ, doğu sınırında Balıkesir ili komşudur. Çanakkale ilinin sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada Bozcaada ve Tavşan Adaları da bulunur.

ÇANAKKALE HANGİ BÖLGEDE?

Çanakkale ilimizin topraklarının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Çoğunluğu Marmara Bölgesi'nde olsa da küçük bir kısmı da Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Çanakkale ili Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü içerisindedir.

ÇANAKKALE NÜFUSU

Çanakkale ilimiz Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan şehirlerinden bir tanesidir. Nüfus sıralamasında 40. sırada yer alır. 2020 verilerine göre nüfusu 541.548'dir. Şehirdeki kadın nüfusu 270.092'dir, erkek nüfusu ise 271.456'dır.

ÇANAKKALE İLÇELERİ

Çanakkale ilimize bağlı olan 12 adet ilçemiz bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfusuna göre şu şekilde sıralanmaktadır: