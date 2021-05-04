Cümle Eş Anlamlısı - Cümlenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçede en çok kullandığımız kelimeler arasında bulunan cümle eş anlamlısı merak edilir. Anlamdaş kelime olarak da tanımlanan bu kelimelerde genellikle bir kelime yabancı kökenlidir. Bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisine cümle denir. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır. Buna göre; Cümle eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne? İşte Cümle eş anlamlısı olan sözcük ve eş anlamlı kelimeler ve detayları!

CÜMLE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümle eş anlamlısı ile gün içinde sık sık araştırılır. Eş anlamlı kelimeler, cümlede yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında bir düşüklük ve bozulma olmaz. Cümle veya tümce; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisi. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı pekiştirilir veya genişletilir. Cümle; düşünce, duygu, oluş ve isteklerin bildirildiği söz dizisidir.

CÜMLE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cümle eş anlamlısı özellikle öğrencilerin en çok merak ettiği sözcükler arasında bulunuyor. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Cümle kelimesinin eş anlamlısı tümce kelimesidir.

Cümle kelimesi ayrıca cümle içerisinde bütün veya herkes anlamında da kullanılabiliyor.