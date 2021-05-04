Epik Ne Demek? TDK Sözlüğüne Göre Epik Anlamı Nedir?

Epik kelimesinin kökeni oldukça eskidir. Geçmişten günümüze yolculuk etmiş olan epik kelimesi özünde destansı anlamına gelmekte ve bu tarz olayları, şiirleri, filmleri betimlemekte kullanılmaktadır. Epik kelimesi birçok farklı anlamda da kullanılabilmektedir. Epik kelimesi günlük hayatta karşımıza çıkabileceği gibi, edebiyat, sinema ve hatta müzik alanlarında da bu kelime kullanılmaktadır. Peki birçok sektörde karşımıza çıkan epik kelimesinin anlamı aslında nedir?

EPİK NE DEMEK?

Epik kelimesi; Yunanca "epos" sözcüğünden türetilmiş olan Fransızca kökenli bir kelime olup, dilimize geçmiştir. Epik kelimesi günümüzde sıklıkla kullandığımız kelimelerden birisidir. Lakin bu kelimeyi ne kadar doğru anlamlarda kullanıyoruz acaba? Zira epik kelimesi birçok farklı anlamda kullanılabilmektedir. O halde gerçekte epik nedir? Epik, Türk Dil Kurumu'na göre destansı anlamına gelmektedir. Yeni epik kelimesinin gerçek anlamı destansı demektir. Lakin epik kelimesi günümüzde farklı anlamlarda da kullanılmaktadır.

Epik anlamı destansı olmakla birlikte, cümle içlerinde olağanüstü, fantastik, müthiş, farklı ya da bol aksiyonlu anlamlarında da kullanılmaktadır. Nitekim bu nedenle epik kelimesi başta şiir ve film olmak üzere, sanatın birçok dalının alt dalının ismi olarak da kullanılmaktadır. Epik kelimesi genellikle bir sıfat olarak kullanım alanı bulmaktadır.

EPİK FİLM NE DEMEK?

Epik kelimesi genellikle şiir ve edebiyatta görülmekle birlikte, sineme sektöründe de yer almaktadır. Epik film, günümüzde kullanılan film yapım tarzlarından bir tanesine verilen isimdir. Epik filmlere örnek olarak; Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü, Titanik, Avatar, Yenilmezler ve Rüzgar Gibi Geçti filmlerini vermek mümkündür. Genel olarak etkileyici panoramik görüntülere sahip, geniş kapsamlı, büyük ölçekli ve bütçeli şekilde çekilen filmler epik film olarak adlandırılmaktadır. Yani genel olarak büyük bütçeli yapımları betimlemek için kullanılan sıfat epik filmdir. Epik filmler genellikle 70mm veya 35mm olarak çekilmektedir. Bu filmlerin çözünürlük kalitesi de oldukça yüksektir.

Epik film kelimesi bazen belirli bir film türünü ifade etmek içinde kullanılmaktadır. Bu açıdan epik kelimesi destansı, mitolojik, fantastik filmleri nitelemek için kullanılmaktadır. Yine de epik filmin asıl anlamı bu değildir. Epik film ile anlatılmak istenen asıl şey, bir filmin yapım tarzıdır.

EPİK ŞİİR NE DEMEK?

Epik şiir, şiir türlerinden bir tanesidir. Genel olarak kahramanlık, yiğitlik, savaş, yurt sevgisi, yücelik ve zafer gibi konuları işleyen şiirlere epik şiir denmektedir. Bu nedenle epik şiirler, okuyucunda heyecan ve coşku uyandırmaktadır. Epik şiir, destansı özellikler barındırması ile bilinmektedir. Zira epik şiirin kökeni destanlara dayanmaktadır. Bu nedenle de Türk edebiyatında oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır.

Epik şiirde kahramanlık duygusu ön plandadır. Bu tarz şiirlerde genellikle toplumsal ve tarihsel olaylar işlenmektedir. Lakin epik şiirde doğaüstü olaylara da yer verilebilmektedir. Ülkemizin tarihinde epik şiir yazan şairlere örnek olarak Mehmet Akif Ersoy ve Fazıl Hüsnü Dağlarca verilebilir.

EPİK SÖYLEYİŞ NE DEMEK?

Epik söyleyiş, edebiyat alanında kullanılan terimlerden birisidir. Anlatım tarzlarından biri olan epik söyleyiş, epik anlatım yahut destansı anlatım olarak da bilinmektedir. Epik söyleyiş; tarihi bazı kişi ve olayların, karşı tarafta heyecan ve coşku uyandıracak şekilde olağanüstülükler katılarak anlatılmasıdır.