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Giriş Tarihi: 4.5.2021 23:50 Son Güncelleme: 4.5.2021 23:51

Nedir?

Ev Eş Anlamlısı Nedir? Evin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Gündelik hayatımızda dile gelen kelimelerden ile de sıklıkla kullanılabiliyor. Bir kimsenin ya da bir ailenin oturduğu, içinde yaşadığı yer, konut anlamlarını taşıyan birden fazladır. Özellikle eğitim hayatına devam eden ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla araştırdığı eş anlamlı kelimeler genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Buna göre ? İşte evin eş anlamlısı olan sözcük ve eş anlamlı kelimeler ile ilgili detaylar

Bir ailenin yaşayabileceği şekilde tasarlanan yapı anlamına gelen ev eş anlamlısı ile merak edilir. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimeler ise eş anlamlıdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bakarak kolaylıkla bulabileceğimiz ev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Ev eş anlamlısı nedir? Evin eş anlamlısı olan sözcük ne?

EV EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Ev kelime olarak yaşanılan yeri tarif ediyorsa eş anlamları; hane, konut, mekan, ocak ve yuva olarak sıralanmaktadır.

EVİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir

Ev kelimesinin eş anlamlı olan sözcükleri aile, mekan, hane, konut, ocak, soy, nesil kelimeleridir.

ÖRNEK

İllerimizde bulunan yeni projeden ev (konut) aldım.

Evler (konutlar) korunaklı bir bahçenin içinde yer almaktadır.

Evin (hanenin) geçim derdi ülkemizin en büyük sorunuydu.

Faizlerin düşmesiyle birlikte konut (ev) kredisi kullananlarda artış meydana geldi.

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Ev Eş Anlamlısı Nedir? Evin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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