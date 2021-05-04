Gölge Eş Anlamlısı Nedir? Gölgenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güzel Türkçe'mizde bulunan ve iletişim sağlamada kullandığımız pek çok kelimenin yazılış bakımından farklı ancak, tür ve anlamca tam olarak karşılığı olan anlamdaşları (eş anlamlıları) bulunmaktadır. Okullarda eğitim - öğretim hayatını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilen anlamdaş sözcükler okul sınavlarında, ve merkezi lise ve üniversite giriş sınavlarında yer alan sorularda çıkabilmektedir. Günlük yaşantımızda kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde anlatıma zenginlik katmak ve kelime tekrarlarına düşmemek konusunda hayat kurtaran niteliklere sahiptir. Öte yandan okuduğu gazete, dergi, makale, haber ve daha pek çok dijital veya basılı kaynakta Gölge kelimesine rastlayanlar Gölgenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "Gölge Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Gölge Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamalarından tüm detaylar şöyle…

GÖLGE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Gölge kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri

Silüet

Karaltı

Röfle (Mecaz)

olarak yer almaktadır.

Türkçe'de kurulacak olan kurallı ve anlamlı bir tümcede yer alan gölge kelimesi yerine yukarıda bulunan sözcükler koyulduğunda cümlede anlam ve tür bakımından herhangi bir değişim oluşmayacaktır.

GÖLGE NEDİR, NE DEMEK?

TDK (Türk Dil Kurumu) güncel Türkçe sözlükte bulunan gölge kelimesinin anlamları ve örenkli açıklamaları şu şekilde;

Anlam 1: Işık geçirgenliği olmayan bir cismin herhangi bir yönden gelen ışığı engllemesi sonucu ışıklı bölgede oluşan karaltı anlamına gelmektedir.

Buna örnek olarak Halide Edip Adıvar'ın eserinde yer alan

"Etrafına gölge salmayan, yemiş vermeyen hangi kütük baltadan kurtulur?"

ifadesi örnek olarak gösterilebilir.

Anlam 2: Güneş tarafından saçılan ışınların gelmediği yer.

Buna örnek olarak Memduh Şevket Esendal'ın eserinde bulunan

"Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin."

İfadesi örnek verilebilir.

Anlam 3: Anlaşılır olmayan, ne olduğu seçilemeyen silüet, karartı anlamı taşımaktadır.

Ahmet Kabaklı'nın eserinde yer alan

"Ben, ay yüzlü güzellerin peşinde bir gölgeye benzerim."

İfadesi örnek olarak gösterilebilir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;