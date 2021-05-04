Türkçe'de birden fazla sözcüğün zıt anlamlısı bulunurken ham zıt anlamlısı ile araştırılıyor. Zıt anlamlı sözcükler birbirinin tam tersi anlamı taşır. Özellikle ilkokul, ortaokul öğrencilerinin araştırdığı zıt anlamlı kelimeler bir diğer adı ile karşıt anlamlı sözcüklerden ham kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük merak edilir. Kelime anlamı olarak doğal durumunda bulunan, işlenmemiş anlamını taşıyan ham sözcüğünün birden fazla zıt anlamlı bulunuyor. Buna göre; Ham zıt anlamlısı nedir? Ham kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

HAM KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Ham kelimesinin zıt anlamlısı idmanlı, yetişmiş ve olgun kelimeleridir.

HAM ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Ham kelimesinin zıt anlamlısı idmanlı, yetişmiş ve olgundur. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Ham olgun, işlenmemişi olan anlamını taşır.

HAM NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Ham kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ham kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre ham kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış

- İşlenmemiş (madde)

- İdmansız

- Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan

- Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş

HAM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ham çıkmak

HAM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

ham besi suyu, ham bez, ham ervah, ham gaz, hamhalat, ham hayal, ham madde, ham payı