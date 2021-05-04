Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İzole Ne Demek? İzole Etmek Ve İzole Olmak Nedir?
Giriş Tarihi: 4.5.2021 10:37 Son Güncelleme: 4.5.2021 10:37

? Ve İzole Olmak Nedir?

İzole Ne Demek? İzole Etmek Ve İzole Olmak Nedir?

Salgın sürecinde hayatımızda daha geniş bir yer edinen izole kelimesi aslında hayatın birçok yerinde kullanılmaktadır. Ancak zaman zaman yanlış kullanılan bu kelime anlam karmaşasına yol açmakta, bu sebeple “?” sorusuyla araştırma konusu halini almaktadır. Bu kapsamda pek çok kişi ve izole olmak nedir, ne değildir, izole hangi dilden geçmiştir diye araştırmaya koyuldu. İşte bu kelimenin anlamı, içinde bulunduğu terkipler ve doğru kullanımına ilişkin örnek cümleler…

Toplumdan izole olmak, sosyal izolasyon, izole etmek gibi kullanımlar ayrışmayı, yalnızlaşmayı temsil eder. Ancak izole kelimesi ve bu kelimeden türetilen tamlamalar zaman zaman yanlış kullanılabilmektedir. Kelimeyi doğru şekilde kullanabilmek isteyen vatandaşlar, izole etmek ve izole olmak nedir, bu kelimelerin doğru kullanımı nasıldır gibi sorulara yanıt arıyor. İzole kelimesinin sözlük anlamını "İzole ne demek" sorusuyla araştıran vatandaşlar ayrıca bu kelimenin dilimize hangi dilden geçtiğini de merak ediyor.

İZOLE KÖKENİ

İzole kelimesi Fransızca isoler "yalıtmak, yalnızlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca olan bu fiil İtalyanca isolare şeklinden türemiş, İtalyanca'daki versiyonu ise Latince insulare kelimesinden evrilmiştir.

İZOLE NE DEMEK TDK SÖZLÜK ANLAMI

  1. Ayrı, ayrılmış halde.
  2. Çevresinden yalıtılmış.
  3. Yalnız kalmış.

İZOLE ETMEK NEDİR?

  1. Bir kişi ya da bir şeyi çevreden gelebilecek olumsuz etkilere karşı çevresinden ayırmak ya da yalıtımlı bir ortamda bulundurmak (Gerçek anlamda kullanımı budur)
  2. Kişiyi hem maddi hem de duygusal bakımdan yalnız bırakmak, yalnız hissettirmek, dışlamak

İZOLASYON NE DEMEK?

İzolasyon kelimesi de izole kökünden türemiştir. Bu kelime inşaat işlerinde kullanılan ve yalıtım anlamına gelen bir terimdir. Örneğin: Ses yalıtımı ve ısı yalıtımı. Bu kelime de izole gibi soyut kullanım alanı bulmuştu. Sosyal izolasyon, toplumdan izole olmak, kendini izole etmek gibi kullanımlar, hastalık durumlarının dışında bir de kişinin çevresinden soyutlanmasını, içe kapanmasını ifade eder.

İZOLE KELİMESİNİN DOĞRU KULLANILDIĞI ÖRNEK CÜMLELER

  • Yalnızlık ile izole edilmeyi birbirine karıştırmamak gerekir.
  • Bina, tehlikeli hastalıkları izole etmek üzere tasarlandığından, eğer enerji tükenirse, kendi kendini imha edecek
  • Asosyallik toplumdan kendini izole etmektir.
  • Ali izole edilmiş bir çiftlik evinde yaşıyor.
  • Sağlık Bakanı, virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemini vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzole Ne Demek? İzole Etmek Ve İzole Olmak Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA