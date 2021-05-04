İzole Ne Demek? İzole Etmek Ve İzole Olmak Nedir?

Toplumdan izole olmak, sosyal izolasyon, izole etmek gibi kullanımlar ayrışmayı, yalnızlaşmayı temsil eder. Ancak izole kelimesi ve bu kelimeden türetilen tamlamalar zaman zaman yanlış kullanılabilmektedir. Kelimeyi doğru şekilde kullanabilmek isteyen vatandaşlar, izole etmek ve izole olmak nedir, bu kelimelerin doğru kullanımı nasıldır gibi sorulara yanıt arıyor. İzole kelimesinin sözlük anlamını "İzole ne demek" sorusuyla araştıran vatandaşlar ayrıca bu kelimenin dilimize hangi dilden geçtiğini de merak ediyor.

İZOLE KÖKENİ

İzole kelimesi Fransızca isoler "yalıtmak, yalnızlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca olan bu fiil İtalyanca isolare şeklinden türemiş, İtalyanca'daki versiyonu ise Latince insulare kelimesinden evrilmiştir.

İZOLE NE DEMEK TDK SÖZLÜK ANLAMI

Ayrı, ayrılmış halde. Çevresinden yalıtılmış. Yalnız kalmış.

İZOLE ETMEK NEDİR?

Bir kişi ya da bir şeyi çevreden gelebilecek olumsuz etkilere karşı çevresinden ayırmak ya da yalıtımlı bir ortamda bulundurmak (Gerçek anlamda kullanımı budur) Kişiyi hem maddi hem de duygusal bakımdan yalnız bırakmak, yalnız hissettirmek, dışlamak

İZOLASYON NE DEMEK?

İzolasyon kelimesi de izole kökünden türemiştir. Bu kelime inşaat işlerinde kullanılan ve yalıtım anlamına gelen bir terimdir. Örneğin: Ses yalıtımı ve ısı yalıtımı. Bu kelime de izole gibi soyut kullanım alanı bulmuştu. Sosyal izolasyon, toplumdan izole olmak, kendini izole etmek gibi kullanımlar, hastalık durumlarının dışında bir de kişinin çevresinden soyutlanmasını, içe kapanmasını ifade eder.

İZOLE KELİMESİNİN DOĞRU KULLANILDIĞI ÖRNEK CÜMLELER