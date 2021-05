Hem dinde hem de hukukta terim olarak adı geçen kefaret kelimesi son günlerde sıkça araştırılıyor. Üç aylarda ve bilhassa Ramazan ayında sıkça araştırılan kefaret ne demek, kefaret nedir, kefaret orucu nedir gibi sorular cevap arıyor.

KEFARET NE DEMEK TDK

"İnkar etmek, gizlemek" manalarındaki "küfr" kökünden gelen kefaret ya da keffaret sözü, günah ve hataları örtücü, telafi edici kurban, sadaka, oruç gibi durumları ifade eder. Kefaret kelimesinin Arapça'ya "günahları telafi etme, ortadan kaldırma" anlamına gelen İbranice kappârâ ve onun kökü olan kipperden geçtiği ileri sürülmektedir. Süryanice (kefar) ve Asurca (kapâru) gibi dillerde de ses ve mana benzerliğiyle aynı kelimenin varlığı bunun menşeinin tespitini zorlaştırmaktadır. Ancak İbranice kipper ile Akadca kuppuru arasında ilgi kurulmaktadır.

KEFARET NE ANLAMA GELİR?

Kefaret, dinin yasak kıldığı bir durumun ihlali veya bir günahın bedeli olarak yapılması istenen mali veya bedeni ibadet anlamına gelmektedir. Fıkıhta kefaret, dinin belirli yasaklarını ihlal eden kimsenin hem ceza hem de Allah'tan mağfiret dilemek maksadıyla yükümlü tutulduğu köle azat etme, oruç tutma, fakiri doyurma ve giydirme gibi mali veya bedeni nitelikli ibadetlerin genel adıdır. Kur'an'da kefaret kelimesi üç ayette dört defa geçmekte olup bunlardan kısastan söz eden ayette, yapılan bağışlamanın ya da mali fedakarlığın işlenen günah için kefaret olacağı bildirilir.

KEFARET ORUCU NE DEMEK?

Kefaret orucu, niyet edildiği halde mazeret bulunmaksızın bozulan orucun yerine tutulması gereken oruçtur. Bu durumun telafisi olarak Allah'a kefaret orucu ile borçlanılmaktadır. Bu borcun karşılığı aralıksız altmış bir günlük oruçtur.

ORUÇ KEFARETİ NE DEMEK?

Oruç kefareti ise, hastalık veya yolculuk gibi zaruri durumlarda tutulamayan her oruç için ödenmesi gereken bedeldir. Bu bedel, oruç tutulamayan gün sayısı ile o yılki fitre miktarının çarpılması ile bulunur.

YEMİN KEFARETİ NASIL ÖDENİR?

Yemini bozma keffâreti sırasıyla; on fakire birer fitre (fıtır sadakası) miktarı veya bir fakire on ayrı günde her gün birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu sabah akşam doyurmak ya da giydirmektir. Buna gücü yetmeyenlerin ise, ara vermeden üç gün oruç tutmaları gerekir.