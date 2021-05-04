Nehir Eş Anlamlısı Nedir? Nehirin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Nehir kelimesi Türkçe'de son derece yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Hem kadın adı olarak hem de coğrafyada bir terim olarak karşımıza çıkar. Nehir kelimesi eş anlamlısı ile birlikte sıkça aranıyor. "Nehir eş anlamlısı nedir?" sorusuna cevap verebilmemiz için öncelikle nehir kelimesinin anlamına bakmamız gerekir.

NEHİR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Farklı yazılışlarla aynı anlamı temsil eden kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Bu kelime de eş anlamlı kelimelerden biridir. Nehir eş anlamlısı ile dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Nehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ırmak olarak karşımıza çıkar. Nehir ve ırmak kelimeleri birbiri yerine kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlıca şehrud kelimesi de büyük ırmak ve nehirlere karşılık gelmekte olup Anadolu'nun bazı yerlerinde hala kullanılmaktadır.

NEHİR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Nehir kelimesinin anlamı da son derece merak edilmektedir. Zira bu kelime kadın adı olarak da sıklıkla tercih edilir. Nehir isminin anlamı ve nehir kelimesinin anlamı aynıdır. Nehir kelimesinin kökeni Arapça'dır ve Türk Dil Kurumu'na göre anlamı akarsu, yüksek bir yerden dökülerek denize ulaşan su şeklindedir.