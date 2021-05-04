Öğrencilerin kariyer fırsatlarını artıracak protokol imzalandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Teknokent adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak imzaladı.

Protokol kapsamında, Teknokent ile İletişim Fakültesi arasında bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları ile birlikte akademik araştırmalar konusunda iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda, ulusal veya uluslararası düzeyde çalışma yeteneği kazandıracak altyapı kurulumuna yönelik faaliyetler, iki kurum arasında ferdi ve ortak projeler için teknik altyapı kullanımı, stüdyo kullanımı ve karşılıklı olarak fiziki imkânların kullanılması, seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar ve İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin stajlarını ve bitirme/mezuniyet projelerini Teknokent ile işbirliği içerisinde yapmalarına yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyor.