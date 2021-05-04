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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:42

Öğrencilerin kariyer fırsatlarını artıracak protokol imzalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrencilerin kariyer fırsatlarını artıracak protokol imzalandı

(ÇÜ) İletişim Fakültesi yenilikçi ve teknolojik fırsatları takip ederek, öğrencilerin kariyer fırsatlarını arttırmak için Çukurova Teknokent ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokolü İletişim Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Teknokent adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak imzaladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Teknokent adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak imzaladı.

Protokol kapsamında, Teknokent ile İletişim Fakültesi arasında bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları ile birlikte akademik araştırmalar konusunda iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda, ulusal veya uluslararası düzeyde çalışma yeteneği kazandıracak altyapı kurulumuna yönelik faaliyetler, iki kurum arasında ferdi ve ortak projeler için teknik altyapı kullanımı, stüdyo kullanımı ve karşılıklı olarak fiziki imkânların kullanılması, seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar ve İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin stajlarını ve bitirme/mezuniyet projelerini Teknokent ile işbirliği içerisinde yapmalarına yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyor.

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Öğrencilerin kariyer fırsatlarını artıracak protokol imzalandı
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