Paragrafta saptama nedir? Saptama ne demek?

Saptama cümleleri uzun paragrafların arasına gizlenerek öğrencilerin karşısına zor bir soru olarak çıkmaktadır. Paragraflar ne kadar uzun olursa olsun aslında içerisine gizlenmiş olan saptama cümlelerini bulmak aslında oldukça basittir.

SAPTAMA NE DEMEK?

TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından verilen bilgiye göre saptama kelimesi "bir şeyin durumu, niteliği, niceliği üzerine kesin bilgi edinmek ya da bir şeyi belirgin kılmak, belirginleştirmek, kesinleştirmek." Anlamlarına gelmektedir. Türkçe'de saptama ne demek? Yani biraz daha halk diliyle tabir etmek gerekirse; bir konu, olay hakkında tespitte bulunmaktır.

SAPTAMADA BULUNMAK NE DEMEK?

Bir şeyin durumunu belirgin bir duruma getirmek amacıyla kullanılan kelimeler saptamada bulunmak olarak değerlendirilir. "Ahmet'in bu yılki büyük başarısı ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır" Bu örnekte olduğu gibi Ahmet'in başarısı hakkında saptamada bulunulmuştur.

PARAGRAFTA SAPTAMA NEDİR?

Paragrafta saptama, bir şeyin durumunu belirgin bir duruma getirmek amacıyla kullanılan kelime veya cümlelerdir. Bu tarz kelimeler veya cümleler paragraflar içerisinde yer almakta ve karşımıza çıkmaktadır.

SAPTAMA ÖRNEKLERİ

Bu cinayetlere karşı tavırsız kalmamız çok acı bir gerçek.

Sabaha güzel uyanmak için gece stressiz uyumak çok önemlidir.

Türkiye'de yumurta ihracatı giderek artmaktadır.

Melisa yazdığı kitaplarla adeta insanları büyülemektedir.

Aldığımız ürünlerin geri dönüştürülebilir olması, sürdürülebilirlik için çok önemlidir. Bu yüzden geri dönüştürülebilir ürünler almaya dikkat etmeliyiz.