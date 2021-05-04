Sayısal verilerden yararlanma nedir? Sayısal verilerden yararlanma örnekleri

Paragraflarda bazen cümle içerisinde sayısal verilere denk gelmekteyiz. Bu veriler belirli bir istatistiğe bağlı olarak ölçümlenip yapıldığı için yazarın savunma tezini güçlendirmektedir. Yazar savunduğu tezi bu sayede güçlendirir.

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA NEDİR?

Sayısal verilerden yararlanma yazarın, düşüncesini doğrulamak amacıyla belgeler, istatistiki sonuçlar, tarihi kanıt ve yazışmalar gibi herkesin kabul etmek zorunda olduğu veriler kullanmasına denir. Bir düşünceyi tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde veriler kullanması buna örnektir. Sayılar, anlatımı daha inandırıcı kıldığı için bu yola başvurulur. Bu anlatımın diğer ismi bilimsel verilerden yararlanmadır. Sayısal verilerden yararlanmada inandırıcılığı arttırmak amaçlandığı için araştırma sonuçlarından, istatistiki bilgilerden, anketlerden, ölçeklerden yararlanılır. Rakamlar, tarihler, yüzdelik değerler (%) bu anlatımın ana unsurlarını oluşturur. Sayısal verilerden yararlanma yoluna başvurulan paragraflarda nicelik ön plandadır.

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA ÖRNEKLERİ

Sayısal verilerden yararlanma örnek cümleler:

(ÖSYM SORUSU)

(I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye'de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir.

Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir?

A) I ile V B) I ile IV C) I ile III D) II ile V E) II ile IV

Çözüm: Yukarıdaki paragrafta niceliğin ön planda olduğu cümleler sorulmaktadır. Kanıtlanması en kolay olan ifadeler rakamsal ifadelerdir. Bunlar daha somut sonuçlar içerir. Paragrafta yer alan "Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır." cümlesiyle "Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar." cümlesi kanıtlanabilir cümlelerdir. Doğru cevap "E" seçeneğidir.

"Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıralayayım isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika, sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder."

1999 Gölcük Depremi'nde 13 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Sınav sonucunda sınıf ortalamanız %93,5460 tır.

Günde en az 8 bardak su içmeliyiz.

Boyuna göre kilon en fazla 57 olmalı.

Sigara kullanımı 2008 yılında %48'e düşmüştür.

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA YAZIYLA YAZILIR MI?

Sayısal verilerden yararlanma genellikle rakamlarla ifade edilse de yazıyla da yazılabilir.

TARİHLER SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMAYA GİRER Mİ?

Tarih, yaş gibi kavramlar sayısal verilerden yararlanmaya girer.