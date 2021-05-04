Sebep Eş Anlamlısı - Sebep Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sözcüklerin anlamca ve tür olarak karşılığı olan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler vardır. Söz konusu eş anlamlı kelimeler eğitim-öğretim hayatında ve gündelik hayatta konuşma dilinde, yazı dilinde ve bulmaca çözerken karşımıza çıkabilmektedir. Sebep kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) ise öğrenilmek istenenler arasında yer alırken, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla "Sebep Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla araştırılıyor. Merak edilen Sebep Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna ilişkin yanıtlar ve örnekli açıklamaları burada yer alıyor.

SEBEP EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Arapça kökenli "Sebep" kelimesinin eş anlamlısı

Bahane

Fırsat

Neden

Vesile

kelimeleri olarak açıklanıyor.

Sebep kelimesi yerine yukarıda sayılan kelimeler yazı, konuşma dillerinde kullanıldığında cümlede verilmek istenen anlam aynı kalıyor, yalnızca kelimeler farklılık gösteriyor.

SEBEB NEDİR, NE DEMEK?

Arapça'dan Türkçe'ye geçen sebep kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe sözlüğünde verilen açıklamaya göre anlamı, " Bir olay veya durumun olmasına - oluşmasına yahut belirli bir hale - konuma gelmesinde neden olan, yol açan şeyler" olarak ifade ediliyor.

Sebeb kelimesi anlamının en net şekilde açıklanması ve anlaşılabilmesi için Cemil Meriç'in eserinde yer alan şu cümle örnek olarak gösterilebilir.

"Her medeniyet çöküş sebeplerini kendi içinde taşır." - Cemil Meriç

SEBEP KELİMESİYLE İLGİLİ DEYİM VE ATASÖZLERİ

DEYİM

sebepsiz kalmak

Açıklaması:

Bitkin, yoksul, bitap durumda bulunmak ve bu duruma düşmek.

ATASÖZÜ

sebepsiz kuş bile uçmaz

Açıklaması:

Bir iş için yanında yardımcı veya yol gösterici olmadan başarılı olunamayacağını ifade eder.

ATASÖZÜ

sebepsiz ölüm olmaz

Açıklaması:

Her kimsenin ölümünün ardında bir neden - sebep olduğu ifade ediliyor.