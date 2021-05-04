Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbaharın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsim olarak tanımlanan Sonbahar, birden fazla eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu mevsim Kuzey yarım küre için Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsasa da güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Bu mevsimi ifade eden farklı kelimeler de bulunmaktadır. Hal böyleyken "Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu da yanıt aramaya başladı. İşte Sonbaharın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime grupları, anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimelerdir. Dil bilgisi dersleri esnasında sıkça rastladığımız bu konu hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Sonbahar"dır. Sonbahar kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi Güz ikincisi ise Hazan'dır.

SONBAHAR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Sonbahar kelimesinin eş anlamlıları

Hazan

Güz

Bağ bozumu

SONBAHAR NE DEMEK?

Sonbahar kelimesinin Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre "Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, güz, hazan, bağ bozumu" olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kurum bu sözcüğü ikinci kez mecazi anlamda tanımlamış ve şu ifadelere yer vermiştir; "Yaşlılık dönemi."

SONBAHAR KELİMESİNİ İÇEREN İFADELER

*Okullar her yıl sonbaharda açılır.

*Sonbaharın gelmesini yazın bunaltan sıcağından kurtulmak için istiyorum.

*Sonbaharda evi boyatmayı düşünüyoruz.

Amaç Eş Anlamlısı Nedir? İşte Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük