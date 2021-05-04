Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbaharın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 4.5.2021 23:56 Son Güncelleme: 4.5.2021 23:56

Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbaharın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbaharın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dört mevsimden biri olan Eylül, Ekim ve Kasım aylarını içerisinde barındıran Sonbahar eş anlamlısı ile merak ediliyor. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında derslerinin en bilinen konusu olan anlamdaş ifadeler bilindiği üzere yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelime gruplarını kapsamaktadır. Bu noktada “Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir?” sorusu da gün içerisinde birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor.

Yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsim olarak tanımlanan Sonbahar, birden fazla eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu mevsim Kuzey yarım küre için Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsasa da güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Bu mevsimi ifade eden farklı kelimeler de bulunmaktadır. Hal böyleyken "Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu da yanıt aramaya başladı. İşte Sonbaharın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime grupları, anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimelerdir. Dil bilgisi dersleri esnasında sıkça rastladığımız bu konu hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Sonbahar"dır. Sonbahar kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi Güz ikincisi ise Hazan'dır.

SONBAHAR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Sonbahar kelimesinin eş anlamlıları

Hazan

Güz

Bağ bozumu

SONBAHAR NE DEMEK?

Sonbahar kelimesinin Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre "Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, güz, hazan, bağ bozumu" olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kurum bu sözcüğü ikinci kez mecazi anlamda tanımlamış ve şu ifadelere yer vermiştir; "Yaşlılık dönemi."

SONBAHAR KELİMESİNİ İÇEREN İFADELER

*Okullar her yıl sonbaharda açılır.

*Sonbaharın gelmesini yazın bunaltan sıcağından kurtulmak için istiyorum.

*Sonbaharda evi boyatmayı düşünüyoruz.

Amaç Eş Anlamlısı Nedir? İşte Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

ARKADAŞINA GÖNDER
Sonbahar Eş Anlamlısı Nedir? Sonbaharın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA