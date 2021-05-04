Tanık gösterme nedir? Paragrafta tanık gösterme örnekleri

Türkçe paragraf konularında merak edilen terimlerden biri tanık göstermedir. Tanık gösterme uzun paragrafların arasına gizlenerek öğrencilerin karşısına soru olarak çıkmaktadır. Öğrencilerin bir hayli zorlandığı tanık gösterme sorularında aslında cevabı bulmak oldukça basittir. Paragrafta tanık gösterme örnekleri ile bu konuyu daha iyi anlayabileceksiniz.

TANIK GÖSTERME NEDİR?

Tanık gösterme kısaca tanımı ile başlayacak olursak; paragraflarda yazarın, bazen yazısında savunduğu tezin doğruluğunu kanıtlamak için o konu hakkında söz sahibi ve kendisiyle aynı düşüncede olan bir uzmanın görüşüne yer vermesine tanık gösterme denir. İleri sürülen düşüncenin doğruluğunu kanıtlayıp onu somut hale getirmek amaç edinilir. Yazar, düşüncelerini daha inandırıcı hale getirmek için o konuda uzman olan kişinin sözlerini alıntılar. Sözlerini bir kanıt ile onaylamış olur. Tanıklığına başvurulan kişinin sözleri genellikle tırnak içine alınır.

TANIK GÖSTERME ÖRNEKLERİ

Dili güzelleştirmek, geliştirmek, korumak için toplumun bütün bireylerine görev düşmektedir. Dil, belli kişilerin çabası ile ayakta kalamaz. Gelişip güzelleşmesi için yediden yetmişe herkesin dili her yerde ve ortamda en güzel şekilde kullanması bir zorunluluktur. Çünkü dil, milyonlarca kişinin olumlu ya da olumsuz tutumundan etkilenen canlı bir iletişim aracıdır. Millî kültürümüz içinde çok önemli yere sahip olan dilimiz, ancak kurallarına uygun kullanılırsa gelişir ve bireyler arasında sağlıklı bir iletişim ortamı oluşmasını sağlar. Kültürel değerlerimiz ancak sağlam bir dille geleceğe aktarılabilir. Buna dikkat edilmediği takdirde kuşaklara arası iletişimde kopukluklar ortaya çıkar. Orhan Veli Kanık, bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiğini şu sözleriyle ortaya koymuştur : "Dili, her zaman, her yerde düşünmemiz gerekir. Bir takvim yaprağında, bir sokak ilanında dile karşı sorumlu olduğumuzu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Binlerce insan tarafından okunacak bozuk bir cümlenin, birçok kişinin aklını çelebileceğini unutmamalıyız. Sağlam bir dile ancak böyle ulaşabiliriz."

Bugünün gençleri, geleceği kurtaracak kadar nitelikli yetişmiyor ne yazık ki. Zevk üzerine kurulu hayatlar, yetenek ve düşünceden yoksun yetişen nice gençler. Aslında hepsi çok güzel yetenekleri olduğunu ve dahası çok güzel şeylerle meşgul olduklarını düşünüyorlar. Hâlbuki hepsi kuru gürültü. Hayatlarına hiçbir şey kazandırmayacak şeylerin ardından gitmek, ne kadar da anlamsızca. Bize her anlamda yetkin gençler lazım. Bakın usta düşünür Nihal ATSIZ bu konuda şöyle diyor: "Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır."

TANIK GÖSTERME VE ALINTI YAPMANIN FARKI

Alıntı yapmak; bir yazının bir parçasını veya kısmını almaktır. Tanık gösterme; bir kişi veya bir yazar düşüncesi ile aynı fikirde olan bir kişiyi tanık göstermesidir. Sonuç olarak iki farklı kavramlardır. Fakat tanık gösterme yapılırken, savunulan tezi güçlendirmek için alıntılara başvurulabilir.

ÖRNEKLEME VE TANIK GÖSTERME ARASINDAKİ FARK

Tanık göstermede biri yazara, diğeri tanık gösterilen kişiye ait iddialar yer alır. Bu iki iddia birbirini destekler. Örneklemede ise yalnız bir iddia bulunur, bu iddia çeşitli örneklerle desteklenir.

TANIK GÖSTERME TIRNAK İÇİNDE OLMAK ZORUNDA MI?

Tanık gösterme için kişinin sadece ismini yazıda kullanmak yeterli değildir. Çünkü örneklendirme olur. Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur.