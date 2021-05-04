Uyarı Eş Anlamlısı Nedir? Uyarının Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yazı ve konuşma dilinin yanı sıra eğitim - öğretim kurumlarında Türkçe derslerinde öğrencilere konu şeklinde öğretilen eş anlamlı kelimeler çoğu zaman hayat kurtarıcı özelliğe sahip. Hazırlanan yazı metinlerinde, ve pek çok yazılı, sözlü içerikte anlatıma farklılık katmak, tekrara düşmemek gibi konularda çokça işe yarayan anlamdaş kelimeler arasında Uyarı sözcüğü de yer almaktadır. Öğrencilerin okullardaki yazılı ya da test türü sınavlarında karşılarına çıkabileceği gibi en basit olarak bulmaca çözerken herkesin karşılaşabileceği Uyarının eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek Uyarı Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. TDK ileUyarı Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

UYARI EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük'te yer alan bilgilere göre "Uyarı" kelimesinin eş anlamlıları (anlamdaşları)

İkaz

ihtar

tembih

Kelimeleri olarak yer alıyor.

Türk dili kurallarına uygun bir cümle oluşturulduğunda Uyarı kelimesi yerine yukarıda yazan anlamdaş kelimeler konulduğunda, kurulan cümlede herhangi bir anlam ve tür değişikliği oluşmayacaktır.

Bu konuya ilişkin detayların daha rahat anlaşılabilmesi için Adalet Ağaoğlu'nun eserinde yer alan

"Romancının uyarılarından habersiz kaldınız."

Cümlesi örnek olarak gösterilebilir.



Bu cümledeki "uyarılarından" kısmına yukarıda yer alan 3 kelimeden birinin konulması durumunda anlamda farklılık oluşmayacaktır.

UYARI NEDİR, NE DEMEK?

Gelin şimdi, eş anlamlısını öğrendiğimiz Uyarı kelimesinin anlamlarına bakalım. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre şu anlamlara geliyor;