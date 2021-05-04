Yasa Eş Anlamlısı - Yasanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hukuk alanında ve günlük hayatta sık olarak kullanılan kelimeler arasında "yasa" kelimesi yer alıyor. Bu sebeple de, yasa eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, yasa kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, yasa kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor.

YASA KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Yasa kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Kanun sözcüğüdür.

YASA NE DEMEK? TDK'YE GÖRE YASA ANLAMI

Yasa kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Yasa kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural

Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun

Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum

Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü

Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel

YASA KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Doğa yasaları.

- Buradaki yasaların yabancıların ev satın almalarına mâni olup olmadığını bilmiyordu henüz.

- Yer çekimi yasası. Mendel yasaları.

- Ahlak yasası.

- Düşünme yasaları.