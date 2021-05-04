Yurt Eş Anlamlısı Nedir? Yurdun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimeler yaşantımızın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Eğitim-öğretim kurumlarında Türkçe derslerinde, gündelik hayatta ve iş hayatında konuşma - yazma dilinde anlatımda farklılık oluşturmak, tekrara düşmemek gibi pek çok konuda hayat kurtaran özelliğe sahip. Bu bilgiler ışığında yurt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek "Yurt Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla araştırılıyor. Öğrenciler ve pek çok kişi tarafından merak edilen Yurt Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamalarıyla birlikte diğer tüm detaylar şöyle.

YURT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre "Yurt"kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı)

Vatan

memleket

diyar

olarak açıklanıyor.

Türkçe'de içerisinde yurt kelimesi yer alan kurallı ve anlamlı bir cümle kurulduğunda, yurt kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimeler eklendiğinde herhangi bir tür ve anlam farklılığı oluşmayacaktır.

YURT NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yurt kelimesinin tür ve anlam bakımından açıklanan detayları şu şekilde;

İSİM TÜRÜNDEKİ ANLAMLARI

TDK sözlüğünde yer alan isim türündeki yurt kelimesinin anlamları şu şekilde;

Herhangi bir topluluğun, halkın kültürünü taşıyan, üzerinde yaşadığı toprak parçasını ifade eder.

Buna örnek olarak



Türk yurduna Türkiye denir.

ifadesi verilebilir.

Bir diğer anlamı ise Memleket olarak geçmektedir. Bu kelime anlamına Falih Rıfkı Atay'ın eserinde yer alan

"Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."

İfadesi örnek olarak gösterilebilir.

Diğer bir anlamı ise, bakım ve barınma konusunda ihtiyaç sahibi olan insanların bakıldığı, yetiştirildi kuruma anlamına gelmektedir.



Örnek olarak



Güçsüzler yurdu.

verilebilir.

Göçebe Türklerin oturduğu, yaşadığı çadır'a da yurt ismi verilmektedir.

Diğer bir anlamı ise eğitim-öğretim hayatını sürdüren öğrencilerin eğitim hayatı boyunca barındığı yerlere denilmektedir.

Buna örenk olarak Ahmet Cemal'in eserinde yer alan

"Öğrencilerin bir bölümü, ilk yılı yurtta geçirse bile ikinci yıldan başlayarak eve çıkmayı yeğler."

İfadesi gösterilebilir.

Yurt kelimesi mecaz anlamıyla Diyar anlamında da kullanılmaktadır.

Örnek olarak

Bu köy pehlivanlar yurdudur.

ifadesi verilebilir.