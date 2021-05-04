Zengin Eş Anlamlısı Nedir? Zenginin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Zengin kelimesinin çok fazla kullanım alanı var. Maddi varlık sahibi olmanın yanı sıra, soyut olarak da pek çok alanda zengin kelimesi kullanılıyor. Günlük hayattaki kullanımda farklılığa gitmek isteyen vatandaşlar ya da Türk Dili, Dil ve Anlatım gibi dersler alan öğrenciler Zengin Eş Anlamlısı Nedir sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, zengin kelimesi anlamı ve zengin eş anlamlısı yer almaktadır.

ZENGİN KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Zengin sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler bol, çok, gani, gönç, paralı, varlıklı ve varsıl sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

ZENGİN NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Zengin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zengin, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre, zengin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı

- Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan

- Verimli

- Gösterişli

- Çok, bol